Справжні тортури: вчені розповіли, чому порізи від аркушів паперу так сильно болять

Дослідники кажуть, що є кілька причин, чому тонкі порізи на шкірі іноді переносяться більше, ніж великі рани.

Усі порізи на нашому тілі болять і приносять дискомфорт, але серед них вирізняється один тип, який непропорційно болючий. Йдеться про порізи аркушами паперу, пише IFLScience.

Так чому ж такі порізи, здається, болять сильніше за інші? Учені кажуть, що для цього є кілька причин.

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Одна з причин полягає в тому, що зазвичай такі порізи виникають на чутливих частинах тіла, як-от пальці, або губи — у тих, хто ще надсилає паперові листи.

"Нервові мережі в таких частинах тіла разюче відрізняються, даючи змогу відчувати навіть незначний тиск, жар, холод або травми. У нашому мозку є окремо відведені ділянки, які отримують сигнали від цих частин тіла. Тонка сенсорна система, завдяки якій наші пальці, губи та інші частини тіла настільки чутливі, робить травми болючішими", — каже доцент кафедри сімейної медицини Техаського університету A&M Габріель Ніл.

Інша причина, через яку порізи папером так сильно болять, полягає в самому папері. Край аркуша неозброєному оку може здатися акуратним і рівним зрізом. Але при більш детальному розгляді стає зрозуміло, що краї паперу більше схожі на лезо бензопили, ніж на ніж шеф-кухаря. Така форма листа залишає рвану рану, а не рівний поріз.

"Глибини таких порізів вистачає для того, щоб збудити нервові волокна шкіри, водночас не пошкоджуючи їх, як роблять глибші рани, що обмежує можливість передавати сигнали болю. При порізі папером нервові волокна активізуються і повністю зберігають свою функцію", — зазначає експерт.

Крім цього, порізи на пальцях рук означають, що впродовж дня рани відкриватимуться знову і знову. Також неглибокий поріз означає, що на рані не утвориться струп, тож поріз залишатиметься відкритим, що безумовно додасть неприємних відчуттів.

Нагадаємо, вчені розгадали, чому в людини лише по десять пальців на ногах і руках. Пальці відіграють вирішальну роль у підтримці балансу, стійкості та мобільності під час ходьби, бігу та виконання різних видів діяльності.