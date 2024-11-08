Настоящая пытка: ученые рассказали, почему порезы от листов бумаги так сильно болят

Исследователи говорят, что есть несколько причин, почему тонкие порезы на коже иногда, переносятся большее, чем крупные раны.

Все порезы на нашем теле болят и приносят дискомфорт, но среди них выделяется один тип, который несоразмерно болезненный. Речь идет о порезах листами бумаги, пишет IFLScience.

Так почему же такие порезы кажется, болят сильнее остальных? Ученые говорят, что для этого есть несколько причин.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одна из причин заключается в том, что обычно такие порезы возникают на чувствительных частях тела, таких как пальцы, или губы – у тех, кто еще отправляет бумажные письма.

"Нервные сети в таких частях тела разительно отличаются, позволяя ощущать даже незначительное давление, жар, холод или травмы. В нашем мозге есть отдельно отведенные области, которые получают сигналы от этих частей тела. Тонкая сенсорная система, благодаря которой наши пальцы, губы и другие части тела настолько чувствительны, делает травмы более болезненными", — говорит доцент кафедры семейной медицины Техасского университета A&M Габриэль Нил.

Другая причина, из-за которой порезы бумагой так сильно болят, заключается в самой бумаге. Край листа невооруженному глазу может показаться аккуратным и ровным срезом. Но при более детальном рассмотрении становится понятно, что края бумаги больше похожи на лезвие бензопилы, чем на нож шеф-повара. Такая форма листа оставляет рваную рану, а не ровный порез.

"Глубины таких порезов хватает для того, чтобы возбудить нервные волокна кожи, при этом не повреждая их, как делают более глубокие раны, что ограничивает возможность передавать сигналы боли. При порезе бумагой нервные волокна активизируются и полностью сохраняют свою функцию", — отмечает эксперт.

Кроме этого, порезы на пальцах рук означают, что на протяжении дня раны будут открываться снова и снова. Также неглубокий порез означает, что на ране не образуется струп, поэтому порез будет оставаться открытым, что определенно добавит неприятных ощущений.

Напомним, ученые разгадали, почему у человека только по десять пальцев на ногах и руках. Пальцы играют решающую роль в поддержании баланса, устойчивости и мобильности во время ходьбы, бега и выполнения различных видов деятельности.