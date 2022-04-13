На высоте 2 тыс. метров. В Норвегии на горном перевале найдена древняя римская сандалия

Помимо сандалии археологи также нашли конский навоз, ткани, корм из листьев, древки стрел и другие предметы.

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В ходе своего недавнего исследования на горном перевале Horse Ice Patch (Норвегия) на высоте почти 2000 м археологи нашли римскую сандалию, пишет Science Norway.

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Однако сандалия была не единственным предметом, обнаруженным экспертами. Они также наткнулись на конский навоз, ткани, корм из листьев, древки стрел и другие предметы.

[ + – ] Римскую сандалию нашли на горном перевале Horse Ice Patch (Норвегия) на высоте почти 2000 м

Обувь и найденные предметы, датируются 200-500 годами, то есть концом Римской империи. Что удивило ученых больше всего, так это сам факт того, что среди кучи снега находилась именно сандалия, а не другой тип обуви. Обычно при переходе через горный перевал надевали обувь, сделанную из шкуры животного, которая закрывала всю ступню и ногу.

"Можно было бы пошутить о римском туристе, который мало что понимал о стране, которую он посетил. Но в любом случае, я считаю, что люди, которые ходили по этим маршрутам знали, что делали. Скорее всего, они поместили внутри сандалии что-нибудь теплое. Возможно, обрывки ткани или шкуры животного", — рассказал археолог Эспен Финстад.

[ + – ] Остатки ткани

Хотя найденные предметы интересны сами по себе, то, что они находятся в таком месте, увлекательно не меньше.

Конский навоз времен викингов

Прослеживание маршрутов от Horse Ice Patch привело археологов к трем направлениям. Один из них вел к летним фермам Нето, которые были построены еще в XVII веке. Второй и третий маршруты — на запад, к побережью, к Согне-фьорду.

Они могут представлять собой маршруты, которые хорошо работали в разные времена года. Люди выбирали свой путь в зависимости от погоды и снега. По оценкам Финстада, путешественнику потребуется около двух дней, чтобы дойти от внутренней части страны до побережья.

[ + – ] Ученые также наткнулись на конский навоз, ткани, корм из листьев, древки стрел и другие предметы.

Датированные предметы свидетельствует о том, что маршрут использовался примерно с 200-х до конца 900-х годов. Будущие находки могут расширить эти временные рамки.

Конский навоз имеет четыре датировки из четырех разных мест на перевале. Они датируются с 567 по 979 год, причем большинство принадлежат к эпохе викингов. Это говорит о том, что в то время это место довольно часто посещали, а корм из листьев мог быть пищей для лошадей во время путешествий. По мнению ученых, у людей, которые путешествовали сюда, было какое-то поручение. Возможно, они торговали или обменивались товарами.

Напомним, что в декабре прошлого года в Норвегии обнаружили нож XIII века с изображением соколиной охоты. Инструмент был сделан из кости животного, это фигура с короной на голове, а на ее руке — сокол-сапсан.