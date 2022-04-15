Ученые рассказали, как предотвратить ожирение у домашних животных

Исследования показывают, что ожирение является одним из наиболее распространенных заболеваний, с которым сталкиваются домашние животные.

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Недавнее исследование ученых показало, что ожирение является одним из наиболее распространенных заболеваний, с которым сталкиваются домашние животные, пишет Science Alert.

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И хотя многим может показаться, что толстый питомец — это мило, на самом деле даже небольшой избыточный вес может привести к серьезным проблемам со здоровьем вашего питомца.

Ожирение, диагностируемое, когда масса тела животного на 15-20 % превышает норму, также связано с повышенной частотой таких заболеваний, как остеоартрит и некоторые формы рака. Все владельцы хотят, чтобы их любимцы жили как можно дольше. Поэтому ученые составили несколько советов того, как поддерживать вашу собаку или кошку в отличной форме.

1. Следите за их активностью

[ + – ] Многие собаки недополучают физических нагрузок по ряду причин

Многие собаки недополучают физических нагрузок по ряду причин. Иногда из-за плохой погоды, а иногда из-за проблем с поведением, например, беспокойства при встрече с другими собаками или людьми.

По сравнению с уличными кошками, которые поддерживают себя в форме из-за того, что довольно активны, домашние кошки наоборот могут иметь повышенный уровень жира. Поэтому владельцам стоит помнить, что физическая активность является ключом к поддержанию здорового веса, а также к его потере.

Старайтесь почаще выгуливать свою собаку и тренировать ее хотя бы раз в день, а в идеале и чаще. Также не забывайте о существование разных игрушек и кормушек-головоломок, которые могут помочь вашему домашнему компаньону сжечь немного калорий во время игры.

2. Не забывайте о правильном питании

[ + – ] Иногда животные увлекаются едой и могут немного пополнеть

Иногда животные увлекаются едой и могут немного пополнеть. Также у них, как и у людей может возникнуть возрастная полнота. В любом случае, их рацион питания придется изменить, чтобы поддерживать здоровый вес тела.

Снижение веса должно проходить постепенно, поэтому всегда используйте рекомендации по кормлению на упаковке корма или онлайн-калькуляторы калорий.

Старайтесь ежедневно вести пищевой дневник животного. И не забывайте точно взвешивать корм питомца с помощью весов.

3. Учтите другие риски

[ + – ] Иногда животные имеют генетическую предрасположенность к ожирению

Бывает и так, что животные имеют генетическую предрасположенность к ожирению. Например, у некоторых лабрадоров-ретриверов есть генетическая мутация, которая предрасполагает их к повышенному "гурманскому" поведению и увеличению веса.

Кроме того, у кастрированных питомцев суточная потребность в калориях обычна должна быть понижена, поэтому если их рацион не изменить, они могут непреднамеренно набрать вес.

Важно понимать, что такое здоровый вес и форма тела для вашей кошки или собаки, а также факторы, которые могут на это повлиять.

4. Откажитесь от высококалорийных лакомств

[ + – ] Жирная "человеческая" еда, например, остатки пищи, также может способствовать набору лишних килограммов

Пища и лакомства с высоким содержанием жира включает много калорий в небольших количествах, поэтому может быть легко перекормить вашего питомца, даже этого не осознавая.

Жирная "человеческая" еда, например, остатки пищи, также может способствовать набору лишних килограммов, наряду с повышенным риском развития панкреатита, а в случае употребления токсичных продуктов, включая лук и некоторые искусственные подсластители, ситуация может стать еще хуже.

Посетите местный зоомагазин и найдите здоровые низкокалорийные альтернативы.