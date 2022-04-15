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Вчені розповіли, як запобігти ожирінню в домашніх тварин

Юлія Чайка
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собака, трава, фото

Дослідження показують, що ожиріння є одним із найпоширеніших захворювань, з яким стикаються домашні тварини.

Недавнє дослідження вчених показало, що ожиріння є одним із найпоширеніших захворювань, з яким стикаються домашні тварини, пише Science Alert.

І хоча багатьом може здатися, що товстий улюбленець — це мило, насправді навіть невелика надмірна вага може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям вашого улюбленця.

Ожиріння, що діагностують, коли маса тіла тварини на 15-20% перевищує норму, також пов'язане з підвищеною частотою таких захворювань, як остеоартрит та деякі форми раку. Всі власники хочуть, щоб їхні улюбленці жили якнайдовше. Тому вчені зібрали кілька порад того, як підтримувати вашого собаку або кішку в чудовій формі.

1. Слідкуйте за їхньою активністю

м'яч, собака, трава, фото
Багато собак недоотримують фізичних навантажень із низки причин

Багато собак недоотримують фізичних навантажень із низки причин. Іноді через погану погоду, а іноді через проблеми з поведінкою, наприклад, неспокій під час зустрічі з іншими собаками або людьми.

Якщо порівняти з вуличними кішками, які підтримують себе у формі через те, що досить активні, домашні кішки, навпаки, можуть мати підвищений рівень жиру. Тому власникам варто пам'ятати, що фізична активність є ключем до підтримки здорової ваги, а також її втрати.

Намагайтеся частіше вигулювати свого собаку і тренувати його хоча б щодня, а ідеалі й частіше. Також не забувайте про існування різних іграшок та годівниць-головоломок, які можуть допомогти вашому домашньому компаньйону спалити трохи калорій під час гри.

2. Не забувайте про правильне харчування

корм, собака, рука людини, фото
Іноді тварини захоплюються їжею та можуть трохи поповніти

Іноді тварини захоплюються їжею та можуть трохи поповніти. Також у них, як і в людей, може виникнути вікова повнота. В будь-якому разі, їхній раціон доведеться змінити, щоб підтримувати здорову вагу тіла.

Зниження ваги має проходити поступово, тому завжди використовуйте рекомендації з годування на упаковці корму або онлайн-калькулятори калорій.

Намагайтеся щодня вести харчовий щоденник тварини. І не забувайте точно зважувати корм улюбленця за допомогою ваг.

3. Врахуйте інші ризики

кіт, підлога, фото
Іноді тварини мають генетичну схильність до ожиріння

Буває й так, що тварини мають генетичну схильність до ожиріння. Наприклад, у деяких лабрадорів-ретриверів є генетична мутація, яка може призвести до підвищеної "гурманської" поведінки та збільшення ваги.

Крім того, в кастрованих улюбленців добова потреба в калоріях звісно має бути знижена, тому якщо їхній раціон не змінити, вони можуть ненавмисно набрати вагу.

Важливо розуміти, що таке здорова вага та форма тіла для вашої кішки чи собаки, а також фактори, що можуть на це вплинути.

4. Відмовтеся від висококалорійних ласощів

кіт, вусики, очі, фото
Жирна "людська" їжа, наприклад, залишки їжі, також може сприяти набору зайвих кілограмів

Їжа та ласощі з високим вмістом жиру містить багато калорій у невеликих кількостях, тому можна легко перегодувати вашого улюбленця, навіть цього не усвідомлюючи.

Жирна "людська" їжа, наприклад, залишки їжі, також може сприяти набору зайвих кілограмів, як і підвищеному ризику розвитку панкреатиту, а в разі вживання токсичних продуктів, включаючи цибулю та деякі штучні підсолоджувачі, ситуація може стати ще гіршою.

Відвідайте місцевий зоомагазин та знайдіть здорові низькокалорійні альтернативи.