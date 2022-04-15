Вчені розповіли, як запобігти ожирінню в домашніх тварин

Дослідження показують, що ожиріння є одним із найпоширеніших захворювань, з яким стикаються домашні тварини.

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Недавнє дослідження вчених показало, що ожиріння є одним із найпоширеніших захворювань, з яким стикаються домашні тварини, пише Science Alert.

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І хоча багатьом може здатися, що товстий улюбленець — це мило, насправді навіть невелика надмірна вага може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям вашого улюбленця.

Ожиріння, що діагностують, коли маса тіла тварини на 15-20% перевищує норму, також пов'язане з підвищеною частотою таких захворювань, як остеоартрит та деякі форми раку. Всі власники хочуть, щоб їхні улюбленці жили якнайдовше. Тому вчені зібрали кілька порад того, як підтримувати вашого собаку або кішку в чудовій формі.

1. Слідкуйте за їхньою активністю

[ + – ] Багато собак недоотримують фізичних навантажень із низки причин

Багато собак недоотримують фізичних навантажень із низки причин. Іноді через погану погоду, а іноді через проблеми з поведінкою, наприклад, неспокій під час зустрічі з іншими собаками або людьми.

Якщо порівняти з вуличними кішками, які підтримують себе у формі через те, що досить активні, домашні кішки, навпаки, можуть мати підвищений рівень жиру. Тому власникам варто пам'ятати, що фізична активність є ключем до підтримки здорової ваги, а також її втрати.

Намагайтеся частіше вигулювати свого собаку і тренувати його хоча б щодня, а ідеалі й частіше. Також не забувайте про існування різних іграшок та годівниць-головоломок, які можуть допомогти вашому домашньому компаньйону спалити трохи калорій під час гри.

2. Не забувайте про правильне харчування

[ + – ] Іноді тварини захоплюються їжею та можуть трохи поповніти

Іноді тварини захоплюються їжею та можуть трохи поповніти. Також у них, як і в людей, може виникнути вікова повнота. В будь-якому разі, їхній раціон доведеться змінити, щоб підтримувати здорову вагу тіла.

Зниження ваги має проходити поступово, тому завжди використовуйте рекомендації з годування на упаковці корму або онлайн-калькулятори калорій.

Намагайтеся щодня вести харчовий щоденник тварини. І не забувайте точно зважувати корм улюбленця за допомогою ваг.

3. Врахуйте інші ризики

[ + – ] Іноді тварини мають генетичну схильність до ожиріння

Буває й так, що тварини мають генетичну схильність до ожиріння. Наприклад, у деяких лабрадорів-ретриверів є генетична мутація, яка може призвести до підвищеної "гурманської" поведінки та збільшення ваги.

Крім того, в кастрованих улюбленців добова потреба в калоріях звісно має бути знижена, тому якщо їхній раціон не змінити, вони можуть ненавмисно набрати вагу.

Важливо розуміти, що таке здорова вага та форма тіла для вашої кішки чи собаки, а також фактори, що можуть на це вплинути.

4. Відмовтеся від висококалорійних ласощів

[ + – ] Жирна "людська" їжа, наприклад, залишки їжі, також може сприяти набору зайвих кілограмів

Їжа та ласощі з високим вмістом жиру містить багато калорій у невеликих кількостях, тому можна легко перегодувати вашого улюбленця, навіть цього не усвідомлюючи.

Жирна "людська" їжа, наприклад, залишки їжі, також може сприяти набору зайвих кілограмів, як і підвищеному ризику розвитку панкреатиту, а в разі вживання токсичних продуктів, включаючи цибулю та деякі штучні підсолоджувачі, ситуація може стати ще гіршою.

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