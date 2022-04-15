Миф или реальность: ученые рассказали, можно ли с помощью голоса разбить стекло

Многие люди не раз видели по телевизору, как оперный певец с помощью своего голоса разбивает бокал с вином, но может ли такое быть в реальности, объяснили эксперты.

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Многие люди не раз видели по телевизору, как оперный певец с помощью своего голоса разбивает бокал с вином. Но может ли такое быть в реальности? Как утверждает наука, вполне, пишет The Grunge.

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Человек абсолютно точно можете разбить винный бокал своим голосом, и все сводится к тому, как звуковые волны взаимодействуют с другими объектами.

Дело в том, что все объекты имеют так называемую собственную частоту. Вы можете услышать частоту бокала для вина, когда проводите влажным пальцем по ободку. Голоса тоже имеют собственную частоту.

Звуковые волны, достаточно близкие к бокалу заставляют его вибрировать — процесс, называемый резонансом. Достаточная вибрация приведет к такому сильному резонансу, что стекло в конечном итоге разобьется.

Громкость звука также связана с тем, как он вытесняет воздух. Под сильным воздействием звука стекло начинает вибрировать сильнее и сильнее и разбивается. Но, чтобы разбить стекло, нужно, чтобы частота звука вошла в полный резонанс с частотой стекла. Гармония этих двух частот, помноженная на достаточную мощность, может заставить стекло разбиться.

Оперные певцы тренируются петь громко, и некоторые способны достигать 100 децибел, что примерно так же громко, как бульдозер. При такой частоте и можно разбить хрупкое стекло.

Как мы выяснили, разбить стекло голосом вполне реально, но для этого нужно нужно учесть еще один нюанс — состояние стекла.

Джеффри Кайсар, инженер-механик из Колумбийского университета отметил, что даже если вы сможете создать резонанс, достаточный для того, чтобы разбить винный бокал, это еще не значит, что он стопроцентно разобьется. Это связано с тем, что разбивание стекла включает в себя множество переменных, включая размер стекла и любые дефекты, которые у него есть. Тонкий бокал для вина с небольшими дефектами с большей вероятностью разобьется, чем более толстый бокал без дефектов.