Міф чи реальність: вчені розповіли, чи можна за допомогою голосу розбити скло

Багато людей не раз бачили в телевізорі, як оперний співак за допомогою свого голосу розбиває келих з вином, але чи може таке бути в реальності, пояснили експерти.

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Багато людей не раз бачили в телевізорі, як оперний співак за допомогою свого голосу розбиває келих з вином. Але чи може таке бути насправді? Як стверджує наука, цілком, пише The Grunge.

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Людина абсолютно точно може розбити винний келих своїм голосом і все зводиться до того, як звукові хвилі взаємодіють з іншими об'єктами.

Річ у тім, що всі об'єкти мають так звану власну частоту. Ви можете почути частоту келиха для вина, коли проводите вологим пальцем по обідку. Голоси також мають власну частоту.

Звукові хвилі, досить близькі до келиха, змушують його вібрувати — процес, званий резонансом. Достатня вібрація призведе до такого сильного резонансу, що скло зрештою розіб'ється.

Гучність звуку також пов'язана з тим, як вона витісняє повітря. Під сильним впливом звуку скло починає вібрувати сильніше і сильніше, а згодом розбивається. Але щоб розбити скло, потрібно, щоб частота звуку увійшла в повний резонанс із частотою скла. Гармонія двох частот, помножена на достатню потужність, може змусити скло розбитися.

Оперні співаки тренуються співати голосно, і деякі здатні досягати 100 децибелів, що приблизно так само голосно, як бульдозер. З такою частотою можна розбити крихке скло.

Як ми з'ясували, розбити скло голосом цілком реально, але для цього потрібно врахувати ще один нюанс — стан скла.

Джеффрі Кайсар, інженер-механік із Колумбійського університету зазначив, що навіть якщо ви зможете створити резонанс, достатній для того, щоб розбити винний келих, це ще не означає, що він стовідсотково розіб'ється. Це пов'язано з тим, що розбивання скла включає безліч змінних, зокрема розмір скла і будь-які його дефекти. Тонкий келих для вина з невеликими дефектами з більшою ймовірністю розіб'ється, ніж товстіший келих без дефектів.