Эйнштейн ошибался. Физики допускают, что времени может не существовать

Исследователи говорят, что времени уже нет места в новых формулах, призванных объединить квантовую механику и теорию относительности.

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Физики считают, что времени может не существовать вовсе, и это открывает новые возможности, к которым необходимо отнестись серьезно. Об этом сообщает SciTechDaily.

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"Физика пребывает в кризисе. На протяжении прошлого века мы объясняли Вселенную с помощью двух чрезвычайно успешных теорий: общей теории относительности и квантовой механики", – говорит автор новой книги "Вне времени", физик из Австралийского католического университета Сэм Барон.

По его словам, квантовая механика успешно описывает, как все работает в невероятно крошечном мире частиц и их взаимодействия. В свою очередь, общая теория относительности описывает общую картину гравитации и того, как движутся объекты.

Обе теории достаточно хороши сами по себе, но во многом противоречат друг другу. Ученые соглашаются с тем, что обе теории необходимо заменить одной новой, общей теорией.

Речь идет о теории "квантовой гравитации", которая могла бы заменить прежние две теории и сохранить успех их обеих. Новая теория должна объяснить, как гравитация работает в самом миниатюрном масштабе.

Время и квантовая гравитация

Но создать новую теорию квантовой гравитации чрезвычайно сложная задача. Одной из таких попыток была теория струн. Она заменила частицы струнами, вибрирующими в 11 измерениях.

Однако теория струн столкнулась с некоторыми сложностями. Теория описывает Вселенную, схожую с нашей, но не предоставляет никаких четких предсказаний, которые можно было бы проверить в ходе экспериментов. Таким образом, выдвинутую теорию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Поэтому в 1990-х годах большинство физиков отказались от теории струн и предложили ряд новых подходов.

Самой известной стала петлевая квантовая гравитация, которая говорит, что ткань пространства и времени состоит из сети очень маленьких дискретных фрагментов, иными словами "петлей". Одной из самых весомых особенностей петлевой квантовой гравитации является упразднение времени.

[ + – ] Петлевая квантовая гравитация Фото: Naked Science

"Петлевая квантовая гравитация не единственная теория, которая исключает время. Ряд других подходов также упраздняет время как фундаментальные аспект реальности", – отмечает Барон.

Если предположить, что одна из таких теорий окажется верной, как жить без времени?

"В теориях физики нет никаких столов, стульев и даже людей, и тем не менее мы по-прежнему знаем, что все это существует. Мы отлично знаем, что все перечисленное состоит из фундаментальных частиц, но понятия не имеем, из чего может "состоять" время. Пока мы не сможем дать четкое объяснение того, как возникает время, неясно, можем ли мы утверждать, что оно существует", – подчеркивает автор книги.

По его словам, исходя из таких умозаключений, время может не существовать ни в одной из имеющихся теорий.

Жизнь в мире без времени кажется нереальной. Все наше существование построено вкруг времени. Люди привыкли планировать свое будущее в свете того, что знают о прошлом.

"Мы считаем себя индивидами отчасти потому, что можем планировать действия, которые приводят к изменениям в будущем. Но какой смысл менять будущее, если его не существует?", – пишет ученый.

По его словам, открытие того, что времени не существует, казалось бы, может остановить весь мир. Но выход все же есть.

Несмотря на то, что физика может упразднить время, теории оставляют нетронутой причинно-следственную связь. Таким образом, физика говорит, что причинность, а не время, является основной характеристикой нашей вселенной.

"Мы считаем, что открытие того, что время не существует, может не иметь большого влияния на нашу жизнь, но сможет вывести физику в новую эру", – подытожил автор.