Ейнштейн помилявся. Фізики припускають, що часу може не існувати

Дослідники кажуть, що часу вже немає місця в нових формулах, покликаних поєднати квантову механіку та теорію відносності.

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Фізики вважають, що часу може не існувати зовсім, і це відкриває нові можливості, до яких необхідно поставитися серйозно. Про це повідомляє SciTechDaily.

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"Фізика перебуває в кризі. Протягом минулого століття ми пояснювали Всесвіт за допомогою двох надзвичайно успішних теорій: загальної теорії відносності та квантової механіки", — каже автор нової книги "Поза часом", фізик із Австралійського католицького університету Сем Барон.

За його словами, квантова механіка успішно описує, як усе працює в неймовірно крихітному світі частинок і їхньої взаємодії. У свою чергу, загальна теорія відносності описує загальну картину гравітації та того, як рухаються об'єкти.

Обидві теорії досить хороші власними силами, але багато в чому суперечать одна одній. Учені погоджуються з тим, що обидві теорії необхідно замінити однією новою, загальною теорією.

Ідеться про теорію "квантової гравітації", яка могла б замінити колишні дві теорії та зберегти успіх їх обох. Нова теорія має пояснити, як гравітація працює в найменшому масштабі.

Час і квантова гравітація

Але створити нову теорію квантової гравітації є надзвичайно складним завданням. Однією з таких спроб була теорія струн. Вона замінила частки струнами, що вібрують в 11 вимірах.

Проте теорія струн зіштовхнулася з деякими складнощами. Теорія визначає Всесвіт, схожий із нашим, але не надає жодних чітких передбачень, які можна було б перевірити в ході експериментів. Таким чином, висунуту теорію неможливо ні підтвердити, ні спростувати.

Тому в 1990-х роках більшість фізиків відмовилися від теорії струн і запропонували низку нових підходів.

Найвідомішою стала петлева квантова гравітація, яка каже, що тканина простору та часу складається з мережі дуже маленьких дискретних фрагментів, тобто "петлі". Однією з найвагоміших особливостей петлевої квантової гравітації є скасування часу.

[ + – ] Петлева квантова гравітація Фото: петли гравитации

"Петлева квантова гравітація — не єдина теорія, яка виключає час. Низка інших підходів також скасовує час як фундаментальний аспект реальності", — зазначає Барон.

Якщо припустити, що одна з таких теорій виявиться вірною, як жити без часу?

"У теоріях фізики немає жодних столів, стільців і навіть людей, і тим не менше ми, як і раніше, знаємо, що все це існує. Ми чудово знаємо, що все перераховане складається з фундаментальних частинок, але поняття не маємо, з чого може "складатися" час. Поки ми не зможемо дати чіткого пояснення того, як виникає час, неясно, чи можемо ми стверджувати, що він існує", — наголошує автор книги.

За його словами, виходячи з таких умов, час може не існувати в жодній із наявних теорій.

Життя у світі без часу здається нереальним. Усе наше існування побудоване навколо часу. Люди звикли планувати своє майбутнє у світлі того, що знають про минуле.

"Ми вважаємо себе індивідами частково тому, що можемо планувати дії, що призводять до змін у майбутньому. Але який сенс міняти майбутнє, якщо його не існує?" — пише вчений.

За його словами, відкриття того, що часу не існує, начебто може зупинити весь світ. Але вихід все ж таки є.

Незважаючи на те, що фізика може скасувати час, теорії залишають недоторканим причинно-наслідковий зв'язок. Таким чином, фізика каже, що причинність, а не час, є основною характеристикою нашого всесвіту.

"Ми вважаємо, що відкриття того, що час не існує, може не мати великого впливу на наше життя, але зможе вивести фізику в нову еру", — підсумував автор.