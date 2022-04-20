Наука ошибалась. Впервые снято на видео, как обнимаются "асоциальные" черепахи (видео)

По словам исследователей, запись полностью меняет представление о черепахах и их социальном взаимодействии.

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До недавнего времени ученые считали, что морские черепахи являются асоциальными животными, за исключением времени спаривания. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Но ситуация в корни изменилась, когда исследователь из Университета штата Аризона Джесси Сенко наткнулся на коллекцию редких видеозаписей. Они были сняты натуралистом у побережья Мауи, Гавайи. На записи четко видно, как черепахи трутся друг о друга головами, как кошки.

"Никто ничего подобного никогда не видел. Это действительно меняет парадигму. Морские черепахи не рассматривались как социальные животные. В дикой природе мы никогда не наблюдали ничего подобного", – говорит исследователь.

В ходе анализа собранных видеозаписей, ученые обнаружил 149 случаев социального поведения у четырех морских черепах-ястребов. Среди них были трое взрослых самок и одна молодая особь.

"Прикосновения к голове иногда длились несколько минут, при этом иногда черепахи терлись мордочками, водили клювами и даже всасывали воду ртом и носом. Последнее позволяет черепахам прогонять воду через свои хемосенсорные органы, что позволяет им чувствовать запах и узнавать друг друга", – отмечает Джесси Сенко.

Почему такое поведение ученые видя впервые, все очень просто: морские черепахи обычно стараются избегать людей. Но на Гавайях люди так долго занимались защитой черепах, что они перестали бояться присутствия человека. Вода у побережья кристально чистая, что также облегчает наблюдения.

Отмечается, что все кадры были сняты независимым натуралистом Доном Маклишем.

Но пока частота таких социальных взаимодействий неизвестна. Исследователь попытался выяснить подробности у рыболовов, которые часто сталкиваются с этим видом морских черепах. Они рассказали, что почти каждый раз, когда им в сети попадались черепахи, животных было несколько.

"Мне кажется, что черепахи на самом деле проводят время вместе. Это исследование показывает, что лишь начинаем понимать этих животных, и вероятно, они намного сложнее, чем мы предполагали", – подытожил исследователь.