Наука помилялася. Вперше знято на відео, як обіймаються "асоціальні" черепахи (відео)

За словами дослідників, запис повністю змінює уявлення про черепах і їхню соціальну взаємодію.

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Донедавна вчені вважали, що морські черепахи є асоціальними тваринами, крім часу спарювання. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Але ситуація докорінно змінилася, коли дослідник із Університету штату Арізона Джессі Сенко натрапив на колекцію рідкісних відеозаписів. Вони були зняті натуралістом біля узбережжя Мауї, Гаваї. На записі чітко видно, як черепахи труться одна об одну головами, як кішки.

"Ніхто нічого подібного ніколи не бачив. Це дійсно змінює парадигму. Морські черепахи не розглядалися як соціальні тварини. У дикій природі ми ніколи не спостерігали нічого подібного", — каже дослідник.

У ході аналізу зібраних відеозаписів учений виявив 149 випадків соціальної поведінки в чотирьох морських черепах-яструбів. Серед них були троє дорослих самок і одна молода особина.

"Дотики до голови іноді тривали кілька хвилин, при цьому іноді черепахи терлися мордочками, водили дзьобами та навіть всмоктували воду ротом і носом. Останнє дозволяє черепахам проганяти воду через свої хемосенсорні органи, що дозволяє їм відчувати запах і впізнавати одне одного", — зазначає Джессі Сенко.

Чому таку поведінку вчені бачать уперше? Усе дуже просто: морські черепахи зазвичай намагаються уникати людей. Але на Гаваях люди так довго займалися захистом черепах, що ті перестали боятися присутності людини. Вода біля узбережжя кришталево чиста, що також полегшує спостереження.

Зазначається, що всі кадри було знято незалежним натуралістом Доном Маклішем.

Але поки що частота таких соціальних взаємодій невідома. Дослідник спробував з'ясувати подробиці в рибалок, які часто стикаються з цим видом морських черепах. Вони розповіли, що майже кожного разу, коли їм у мережі траплялися черепахи, тварин було кілька.

"Мені здається, що черепахи насправді проводять час разом. Це дослідження показує, що лише починаємо розуміти цих тварин, і, ймовірно, вони набагато складніші, ніж ми припускали", — підсумував дослідник.