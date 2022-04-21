Доисторические мультипликаторы. Первый мультик был создан людьми еще 10 тысяч лет назад

Исследователи полагают, что древние люди сидя у костра с помощью рисунков на камнях создали первый пример динамического искусства.

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Ученые из Университетов Йорка и Дарема в Великобритании снова проанализировали древние камни с рисунками, которые были найдены во время раскопок еще в 19 веке на юге Франции. Сейчас они хранятся в Британском музее их возраст составляет примерно 10 тысяч лет. Исследовали предположили, что с помощью света от костров эти изображения на камнях "оживали", что может говорить о первом примере древней анимации, сообщает ScienceAlert.

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Английские археологи решили выяснить, в ходе нового исследования, какой цели служили древние камни, на которых выгравированы разные рисунки. Учитывая сложный характер изображений и признаки обесцвечивания, эти камни древние люди могли класть возле костра и пламя создавало подобие анимации.

Загадочные камни с изображениями

Энди Нидхэм из Университета Йорка считает, что древние люди наносили разного рода рисунки на камни в течении десятков тысяч лет. Но именно эти камни, возраст которых 10 тысяч лет, долгое время представляли собой загадку, ведь было не понятно для чего именно их использовали.

Ученые считают, что некоторые из них, с наиболее примитивными линиями, действительно имели практическое применение. Их могли использовать как покрытие для пола в жилищах или же ими окружали горящий костер. Но на других камнях изображены абстрактные фигуры человека и животных.

Ученым удалось идентифицировать некоторые рисунки животных, и они пришли к выводу, что здесь изображены лошади, волки, бизоны и олени, и даже птицы. Также ученые заметили, что некоторые животные изображены странным образом.

[ + – ] Камни с изображением лошади и бизона (слева) и как они меняются под воздействием света от огня (справа) Фото: ScienceAlert

"Оживающие" образы

Поэтому они решили проверить, не является ли это просто статическим изображением, а, возможно, эти изображения каким-то образом могут передавать динамику движения. И эти животные могли бы "оживать" при свете пламени. Подобные предположения уже высказывали ученые, но они касались наскальных рисунков.

Чтобы проверить свое предположение, ученые создали 3D-модели камней и использовали виртуальную реальность, чтобы увидеть эти изображения на камнях так, как их могли увидеть древние люди сидя у костра тысячи лет назад.

"В результате эксперимент показал, что при свете костра изображения на камнях переставали казаться менее статичными. Конечно это не полностью ожившие образы и не движение в прямом понимании этого слова, но все же это похоже на пример древней анимации", — говорит Нидхэм.

По словам ученых, точно сказать невозможно, воспринимали ли наши предки эти изображения как искусство, которое можно назвать "древней кинематографией". Или же древние люди случайно украсили эти камни динамическими образами.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что древние люди изначально общались не с помощью слов. Как именно это происходило, по мнению исследователей, уже писал Фокус.