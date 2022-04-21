Доісторичні мультиплікатори. Перший мультик люди створили ще 10 тисяч років тому

Дослідники вважають, що стародавні люди, сидячи біля вогнища, за допомогою малюнків на камені створили перший приклад динамічного мистецтва.

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Вчені з Йоркського та Даремського університетів у Великій Британії знову проаналізували стародавні камені з малюнками, які знайшли під час розкопок ще у 19 столітті на півдні Франції. Нині їх зберігають у Британському музеї, їхній вік становить приблизно 10 тисяч років. Дослідили припустили, що за допомогою світла від багать ці зображення на камінні "оживали", що може свідчити про перший приклад стародавньої анімації, повідомляє ScienceAlert.

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Англійські археологи вирішили з'ясувати, під час нового дослідження, для служили древні камені, на яких вигравірувано різні малюнки. Враховуючи складний характер зображень та ознаки знебарвлення, це каміння стародавні люди могли класти біля вогнища, щоб полум'я створювало подобу анімації.

Загадкові камені із зображеннями

Енді Нідхем з Йоркського університету вважає, що стародавні люди наносили різні малюнки на каміння протягом десятків тисяч років. Але саме це каміння, вік яких 10 тисяч років, тривалий час було загадкою, адже було не зрозуміло для чого саме їх використали.

Вчені вважають, деякі з них, з найпримітивнішими лініями, справді мали практичне застосування. Їх могли використовувати як покриття для підлоги в житлах або ж ними оточували вогнище, що горить. Але на інших каменях зображені абстрактні фігури людини та тварин.

Вченим вдалося ідентифікувати деякі малюнки тварин, і вони дійшли висновку, що тут зображені коні, вовки, бізони та олені, і навіть птахи. Також вчені помітили, що деякі тварини зображені дивно.

[ + – ] Камені із зображенням коня та бізона (ліворуч) і як вони змінюються під впливом світла від вогню (праворуч) Фото: ScienceAlert

"Оживаючі" образи

Тому вони вирішили перевірити, чи це не є просто статичним зображенням, а, можливо, ці зображення якось можуть передавати динаміку руху. І ці тварини могли б "оживати" при світлі полум'я. Подібні припущення вже висловлювали вчені, але вони стосувалися наскельних малюнків.

Щоб перевірити своє припущення, вчені створили 3D-моделі каменів і використали віртуальну реальність, щоб побачити ці зображення на камінні так, як їх могли побачити стародавні люди, сидячи біля вогнища тисячі років тому.

"В результаті експеримент показав, що при світлі вогнища зображення на камінні переставали здаватися менш статичними. Звичайно це образи, що не повністю ожили, і не рух у прямому розумінні цього слова, але все ж таки це схоже на приклад стародавньої анімації", — говорить Нідхем.

За словами вчених, точно сказати неможливо, чи наші предки сприймали ці зображення як мистецтво, яке можна назвати "давньою кінематографією". Або ж давні люди випадково прикрасили це каміння динамічними образами.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що давні люди спочатку спілкувалися не за допомогою слів. Як саме це відбувалося, на думку дослідників, вже писав Фокус.