Под улицами столицы Эстонии ученые обнаружили редкий 700-летний корабль (фото)

Найденное судно принадлежало Ганзейскому союзу – прообразу современного Европейского союза, который простирался от Нидерландов до Прибалтики.

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Древний 700-летний корабль является коггом – основным торговым судном Ганзейского союза — мощного политического и экономического объединения торговых городов Северо-Западной Европы. Этот союз, который был создан еще в начале 13 века, включал в себя 130 торговых городов, расположенных на территории от современных Нидерландов до Прибалтики. Ганзейский когг, длиной 24 метра, обнаружили на глубине всего в 1,5 метра во время строительных работ в Таллине, столице Эстонии, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Древний 700-летний корабль является коггом – основным торговым судном Ганзейского союза Фото: Daily Mail

Подобные корабли использовали в Ганзейском союзе не только для торговли, но и для ведения боевых действий. Когг мог перевозить до 200 тонн грузов, имел экипаж из 18 человек, но также на нем могли разместить до 100 воинов и даже лошади.

Хорошо сохранившиеся экземпляры ганзейских коггов находят очень редко. Самым известным таким кораблем является Бременский когг, который обнаружили в Германии в 1962 году.

[ + – ] Хорошо сохранившиеся экземпляры ганзейских коггов находят очень редко Фото: Daily Mail

"Но этот корабль, который мы нашли в Таллине намного лучше сохранился, чем его знаменитый "брат" из Бремена. Когг имеет 24 метра в длину и 9 метров в ширину. Высота его борта составляет 3 метра. Его построили из дубовых бревен и досок. Деревянная обшивка корабля скреплена шерстью животных и смолой. Мы также обнаружили некоторые инструменты и остатки средневековой кожаной обуви. Мы продолжаем изучать корабль и очень хотим найти еще больше предметов", — говорит археолог Михкель Таммет.

[ + – ] Когг имеет 24 метра в длину и 9 метров в ширину. Высота его борта составляет 3 метра Фото: Daily Mail

Анализ древесины показал, что это судно затонуло в 1298 году, а это на 82 года раньше, чем произошло крушение корабля из Бремена. Останки корабля обнаружили недалеко от порта Таллина там, где раньше было устье реки Хярьяпеа, которой больше нет. По словам Таммета эта территория, где сейчас идет строительство нового офисного здания и был обнаружен когг, до 18 века находилась под водой, и 700 лет назад глубина здесь была примерно 2 метра.

По словам археолога Рагнара Нурка теперь найденный корабль перевезут в новое место.

[ + – ] Территория, где сейчас идет строительство нового офисного здания и был обнаружен когг, до 18 века находилась под водой, и 700 лет назад глубина здесь была примерно 2 метра Фото: Daily Mail

"Останки когга нужно убрать, чтобы продолжать строительство. Или корабль будет перемещен в Морской музей Эстонии или же в зону сохранения затонувших кораблей в Таллиннском заливе недалеко от острова Найссаар. Увы, но нам придется разобрать корабль, чтобы переместить его", — говорит Нурк.

[ + – ] Морской музей Эстонии Фото: wikipedia

Ганзейский союз просуществовал до конца 17 века. На пике своего расцвета во второй половине 14 – первой половине 15 веков членами союза были торговые города, которые располагались от современных Нидерландов до Прибалтики. Союз даже имел вспомогательные торговые аванпосты в Англии.

[ + – ] Территория Ганзейского союза в 1400 году Фото: wikipedia

Торговцы союза были лидерами в торговле Северо-Западной Европы. С востока торговцы привозили мех, зерно, рыбу, древесину, и другое сырье, а с запада везли ткани, изделия из металла, пряности, оружие и многое другое.

[ + – ] Ганзейский когг. Современная реконструкция Фото: wikipedia

Ганзейский союз установил монополию на торговлю в Прибалтике и главным кораблем торговцев стал именно когг. Он мог перевозить много грузов, для его обслуживания не требовалась большая команда и таким образом этот корабль был очень выгодным транспортным средством. Когги были разной длины, в диапазоне от 15 до 25 метров.

[ + – ] Когги были разной длины, в диапазоне от 15 до 25 метров Фото: Daily Mail

Ганзейский союз был настолько могущественной организацией, что даже вел войну с Данией с 1361 по 1369 годы, чтобы защитить свои экономические интересы. В ходе войны войска Ганзы даже разграбили Копенгаген. Война закончилась проигрышем Дании и подписанием в 1370 году Штральзундского мира. Согласно договору, Ганза получила право на свободную торговлю в Балтийском море, а также получила монополию на торговлю рыбой.