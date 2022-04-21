Під вулицями столиці Естонії вчені знайшли рідкісний 700-річний корабель (фото)

Знайдене судно належало Ганзейському союзу — прообразу сучасного Європейського союзу, який тягнувся від Нідерландів до Прибалтики.

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Стародавній 700-річний корабель є когом — основним торговим судном Ганзейського союзу — потужного політичного та економічного об'єднання торгових міст Північно-Західної Європи. Цей союз, який створено ще на початку 13 століття, включав 130 торгових міст, розташованих на території від сучасних Нідерландів до Прибалтики. Ганзейський ког, довжиною 24 метри, знайшли на глибині всього 1,5 метра під час будівельних робіт у Таллінні, столиці Естонії, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Стародавній 700-річний корабель є когом — основним торговим судном Ганзейського союзу Фото: Daily Mail

Такі кораблі використовували в Ганзейському союзі як для торгівлі, так і для ведення бойових дій. Ког міг перевозити до 200 тонн вантажів, мав екіпаж із 18 осіб, але також на ньому могли розмістити до 100 воїнів та навіть коней.

Добре збережені екземпляри ганзейських когів знаходять дуже рідко. Найвідомішим таким кораблем є Бременський ког, який знайшли в Німеччині у 1962 році.

[ + – ] Добре збережені екземпляри ганзейських когів знаходять дуже рідко Фото: Daily Mail

"Але цей корабель, який ми знайшли в Таллінні, набагато краще зберігся, ніж його знаменитий "брат" з Бремена. Ког має 24 метри завдовжки й 9 метрів завширшки. Висота його борту становить 3 метри. Його побудували з дубових колод та дощок. Дерев'яна обшивка корабля скріплена шерстю тварин і смолою. Ми також виявили деякі інструменти та залишки середньовічного шкіряного взуття. Ми продовжуємо вивчати корабель і дуже хочемо знайти ще більше предметів", — каже археолог Міхкель Таммет.

[ + – ] Ког має 24 метри завдовжки і 9 метрів завширшки. Висота його борту становить 3 метри Фото: Daily Mail

Аналіз деревини показав, що це судно затонуло в 1298, а це на 82 роки раніше, ніж сталася аварія корабля з Бремена. Останки корабля виявили неподалік порту Таллінна там, де раніше було гирло річки Харьяпеа, якої більше немає. За словами Таммета ця територія, де зараз триває будівництво нової офісної будівлі й виявлено ког, до 18 століття знаходилася під водою, і 700 років тому глибина тут була приблизно 2 метри.

За словами археолога Рагнара Нурка, тепер знайдений корабель перевезуть у нове місце.

[ + – ] Територія, де зараз триває будівництво нової офісної будівлі і виявлено ког, до 18 століття знаходилася під водою, і 700 років тому глибина тут була приблизно 2 метри Фото: Daily Mail

"Останки кога потрібно прибрати, щоб продовжувати будівництво. Або корабель перемістять до Морського музею Естонії або ж до зони збереження затонулих кораблів у Талліннській затоці неподалік острова Найссаар. На жаль, але нам доведеться розібрати корабель, щоб перемістити його", — каже Нурк.

[ + – ] Морський музей Естонії Фото: wikipedia

Ганзейський союз проіснував до кінця 17 століття. На піку свого розквіту у другій половині 14 – першій половині 15 століть членами союзу були торгові міста, які розташовувалися від сучасних Нідерландів до Прибалтики. Союз навіть мав допоміжні торгові аванпости в Англії.

[ + – ] Територія Ганзейського союзу у 1400 році Фото: wikipedia

Торговці союзу були лідерами в торгівлі Північно-Західної Європи. Зі сходу торговці привозили хутро, зерно, рибу, деревину та іншу сировину, а із заходу везли тканини, вироби з металу, прянощі, зброю та багато іншого.

[ + – ] Ганзейський ког. Сучасна реконструкція Фото: wikipedia

Ганзейський союз встановив монополію на торгівлю в Прибалтиці та головним кораблем торговців став саме ког. Він міг перевозити багато вантажів, для його обслуговування не потрібна велика команда і так цей корабель був дуже вигідним транспортним засобом. Коги були різної довжини, в діапазоні від 15 до 25 метрів.

[ + – ] Коги були різної довжини, в діапазоні від 15 до 25 метрів Фото: Daily Mail

Ганзейський союз був настільки могутньою організацією, що навіть вів війну з Данією з 1361 по 1369 роки, щоб захистити свої економічні інтереси. В ході війни війська Ганзи навіть пограбували Копенгаген. Війна закінчилася програшем Данії та підписанням у 1370 році Штральзундського миру. Згідно з договором, Ганза отримала право на вільну торгівлю в Балтійському морі, а також монополію на торгівлю рибою.