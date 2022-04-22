Секрет древнего паука. Ученые разобрались, как окаменелость насекомого сохранялась 23 млн лет

Секрет удивительной сохранности древней окаменелости состоит в том, что к этому процессу "приложили руку" другие организмы.

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Американским ученым удалось узнать, как древний паук, который жил 23 млн лет назад хорошо сохранился в окаменелости. Когда они направили ультрафиолетовый свет на окаменелые останки паука, то заметили, что его очертания светятся. Поэтому ученые решили выяснить, что является причиной этого свечения и пришли к удивительным выводам, сообщает ScienceAlert.

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Ученые изучали окаменелости древних паукообразных, которые были найдены во Франции. Ведь много десятилетий подряд исследователе не могли понять, как окаменелости насекомых и рыб так хорошо сохранились.

Необычный химический состав окаменелости

"Нам стало очень интересно, какой химический состав у этой окаменелости. Мы провели дополнительный анализ, и оказалось, что окаменелость по большей части состоит из кремния", — говорит Элисон Олкотт из Университета штата Канзас, США.

Также анализ показал, что в окаменелостях присутствуют углерод и сера. Что более удивительно, то ученые обнаружили в окаменелости группу микроорганизмов, которые раньше не были обнаружены в этих окаменелых останках древних существ из Франции.

Диатомовые водоросли

"Это были микроводоросли, если точнее, то это одноклеточные диатомовые водоросли, которые покрывали останки паука", — говорит Олкотт.

Известно, что твердые ткани окаменевают лучше, чем мягкие. Можно сказать, что мягкие ткани вообще очень редко можно найти в окаменелостях. Чтобы подобное произошло нужен набор благоприятных обстоятельств. Ученые считают, что если бы в данной окаменелости паука не было микроводорослей, то он вряд ли бы хорошо сохранился.

До этого, некоторые ученые уже предполагали, что диатомовые водоросли могут защитить мягкие ткани от разложения под влиянием кислорода. Но новое открытие предполагает, что здесь сыграло свою роль кое-что еще.

[ + – ] Брюшко окаменелого паука, на котором видны следы серы (желтый цвет) и оксида кремния (розовый цвет) Фото: ScienceAlert

У диатомовых водорослей есть своеобразный "панцирь", который состоит в основном из диоксида кремния. Вещество, которые выделяют эти одноклеточные организмы может вступать в реакцию с химическими веществами мягких тканей другого организма. В результате выделяемая водорослями сера смешивается с углеродом из экзоскелета паука и это предотвращает разложение.

"Я полагаю, что химия водорослей и химия паука работают вместе и благодаря этому паук так хорошо сохранился", — говорит Олкотт.

Ученые еще проверяют свою теорию, но они выяснили, что наиболее хорошо сохранившиеся окаменелости паукообразных возрастом более 20 млн лет содержат также диатомовые водоросли.

"Видимо у пауков есть нужный органический материал, который необходим для такого химического процесса. Теперь нужно узнать играют ли важную роль диатомовые водоросли в сохранении окаменелых останков других существ", — говорит Олкотт.