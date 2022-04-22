Ученые выяснили, чем питались короли Англии до прихода викингов

Новое исследование показало, что в ранние Средние века королевские особы питались не так, как считали историки.

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Исследование ученых из Кембриджского и Эдинбургского университетов меняют современные представления о предпочтениях в пище среди элиты древних английских королевств. Также эта работа представляет новый взгляд на отношение между разными социальными группами в ранние Средние века на территории Англии, сообщает Daily Mail.

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На территории современной Англии после распада Римской империи в 5 веке образовалось несколько англо-саксонских королевств. Они так назывались по потому что были основаны представителями германских племен англов и саксов, которые переселились сюда из Европы.

[ + – ] Историки давно предполагали, что англосаксонские короли и дворяне ели гораздо больше мяса, чем остальное население, но новое исследование показывает, что на самом деле они потребляли много вегетарианской пищи Фото: Daily Mail

Историки давно предполагали, что англосаксонские короли и дворяне ели гораздо больше мяса, чем остальное население, но новое исследование показывает, что на самом деле они потребляли много вегетарианской пищи.

Кембриджские исследователи утверждают, что очень немногие люди в ранней средневековой Англии ели много мяса до того, как английские королевства были завоеваны викингами в 9 веке. Древние скандинавы славились обильным употребление белковой пищи.

А ученые из Эдинбургского университета выяснили, что даже королевские особы в основном питались в большей мере растительной пищей, чем считалось ранее. Но в то же время они пришли к выводу, что крестьяне устраивали богатые пиры для элиты, на которых подавали мясо. Ученые считают, что таким образом крестьяне платили продовольственный налог и делали это не целый год, как полагают современные историки.

[ + – ] Свои выводы ученые построили на изучении данных, которые хранятся в древних летописях касательно употребляемых в пищу продуктов. Фото: Daily Mail

Новое исследование показало, что именно такие банкеты, на которых подают мясо, было возможностью разнообразить свою вегетарианскую диету для королевских особ.

По словам ученых, во время таких пиров люди могли получать с едой более 4 тысяч калорий, что в 2 раза больше чем рекомендуется сейчас как дневная норма. Каждый из присутствующих на банкете получал примерно 4140 ккал, когда съедал 700 г мяса, 350 г рыбы, а также большое количество сыра, меда и выпивал много эля. Мясные продукты включали в себя блюда из баранины и говядины. А рыбные блюда состояли из приготовленного лосося и угрей.

[ + – ] По словам ученых, во время таких пиров люди могли получать с едой более 4 тысяч калорий, что в 2 раза больше чем рекомендуется сейчас как дневная норма Фото: Daily Mail

Также ученые выяснили, что раннесредневековая диета была гораздо более одинаковой у представителей разных социальных групп, чем считалось ранее. Свои выводы ученые построили на изучении данных, которые хранятся в древних летописях касательно употребляемых в пищу продуктов. Также исследователи провели изотопный анализ человеческих скелетов из захоронений 5-9 веков.

[ + – ] В рамках исследования ученые провели изотопный анализ человеческих скелетов из захоронений 5-9 веков Фото: Daily Mail

"Мы считаем, что мясные блюда подавались королевским особам и дворянам того времени только в определенные дни в году, когда крестьяне в качестве оплаты продовольственного налога поставляли ко двору много мяса. Мясная пища не была составляющей ежедневного рациона древних королей в Англии", — говорит Сэм Леггетт из Эдинбургского университета.

Также ученые предположили, что давно устоявшееся утверждение о том, что подобные богатые застолья были прерогативой только элиты, в корне неправильно.

"Мы изучили списки продуктов, которые поставлялись для подготовки таких банкетов. Даже учитывая огромный аппетит всех присутствующих, такое количество еды за один раз должны били съедать не менее 300, а то и больше человек. Поэтому мы считаем, что на королевских банкетах, кроме дворян присутствовали и некоторые крестьяне, что в корне меняет наше представление об обществе того времени", — говорит Леггетт.

Ученые сейчас занимаются проведением изотопного анализа останков некоторых англо-саксонских королей, которые могут дать больше ответов на вопрос, что на самом деле ели короли древней Англии.