Вчені з'ясували, чим харчувалися королі Англії до приходу вікінгів

Нове дослідження показало, що в ранньому Середньовіччі королівські особи харчувалися не так, як вважали історики.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Дослідження вчених з Кембриджського та Единбурзького університетів змінюють сучасні уявлення про вподобання в їжі серед еліти стародавніх англійських королівств. Також ця робота представляє новий погляд на відношення між різними соціальними групами в ранні Середні віки на території Англії, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На території сучасної Англії після розпаду Римської імперії у 5 столітті утворилося кілька англо-саксонських королівств. Вони так називалися тому, що були засновані представниками німецьких племен англів і саксів, які переселилися сюди з Європи.

[ + – ] Історики давно припускали, що англосаксонські королі та дворяни їли набагато більше м'яса, ніж решта населення, але нове дослідження показує, що насправді вони споживали багато вегетаріанської їжі Фото: Daily Mail

Історики давно припускали, що англосаксонські королі й дворяни їли набагато більше м'яса, ніж решта населення, але нове дослідження показує, що вони споживали багато вегетаріанської їжі.

Кембриджські дослідники стверджують, що дуже мало людей у ранній середньовічній Англії їли багато м'яса до того, як англійські королівства завоювали вікінги в 9 столітті. Стародавні скандинави славилися значним вживанням білкової їжі.

А вчені з Единбурзького університету з'ясували, що навіть королівські особи здебільшого харчувалися переважно рослинною їжею, ніж так, як вважали раніше. Але водночас вони дійшли висновку, що селяни влаштовували багаті бенкети для еліти, в яких подавали м'ясо. Вчені вважають, що так селяни платили продовольчий податок і робили це не цілий рік, як вважають сучасні історики.

[ + – ] Свої висновки вчені побудували на вивченні даних, які зберігають в стародавніх літописах про продукти, що вживають в їжу Фото: Daily Mail

Нове дослідження показало, що саме такі банкети, на яких подають м'ясо, було можливістю урізноманітнити свою вегетаріанську дієту для королівських осіб.

За словами вчених, під час таких бенкетів люди могли отримувати з їжею понад 4 тисячі калорій, що вдвічі більше, ніж рекомендовано зараз як денна норма. Кожен із присутніх на банкеті отримував приблизно 4140 ккал, коли з'їдав 700 г м'яса, 350 г риби, а також велику кількість сиру, меду та випивав багато елю. М'ясні продукти включали страви з баранини і яловичини. А рибні страви складалися з приготовленого лосося та вугрів.

[ + – ] За словами вчених, під час таких бенкетів люди могли отримувати з їжею понад 4 тисячі калорій, що вдвічі більше ніж рекомендовано зараз як денна норма Фото: Daily Mail

Також вчені з'ясували, що ранньосередньовічна дієта була набагато більше однаковою у представників різних соціальних груп, ніж вважали раніше. Свої висновки вчені побудували на вивченні даних, які зберігають в стародавніх літописах про продукти, що вживають в їжу. Також дослідники провели ізотопний аналіз людських скелетів із поховань 5-9 століть.

[ + – ] В межах дослідження вчені провели ізотопний аналіз людських скелетів із поховань 5-9 століть Фото: Daily Mail

"Ми вважаємо, що м'ясні страви подавали королівським особам і дворянам того часу тільки в певні дні на рік, коли селяни як оплату продовольчого податку постачали до двору багато м'яса. М'ясна їжа не була складовою щоденного раціону стародавніх королів в Англії", — говорить Сем Леггетт з Единбурзького університету.

Також вчені припустили, що давно стале твердження про те, що такі багаті застілля були прерогативою тільки еліти, в корені неправильно.

"Ми вивчили списки продуктів, які постачали для підготовки таких бенкетів. Навіть з огляду на величезний апетит усіх присутніх, таку кількість їжі за один раз мали з'їдати не менш як 300, а то й більше людей. Тому ми вважаємо, що на королівських бенкетах, крім дворян, були присутні й деякі селяни, що докорінно змінює наше уявлення про суспільство того часу", — говорить Леггетт.

Вчені зараз займаються проведенням ізотопного аналізу останків деяких англосаксонських королів, які можуть дати більше відповідей на питання, що насправді їли королі стародавньої Англії.