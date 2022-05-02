Не толстый, а пушистый. Ученые дали четыре совета, как помочь питомцу сбросить вес

Домашние животные все чаще страдают от лишнего веса, что приводит к целому ряду заболеваний.

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Домашние животные все чаще страдают от проблем с лишним весом. Ветеринары подтверждают, что ожирение становится "одним из наиболее распространенных заболеваний", так половина домашних собак и 44% кошек страдают от избыточного веса, пишет Inverse.

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По словам экспертов, даже небольшой лишний вес может вызвать у питомцев множество проблем от диабета до кардиореспираторных проблем (проблем с дыханием во сне), а также повышенный риск теплового удара.

Для животных ожирение диагностируется, когда их вес на 15–20% превышает идеальную массу тела, что связано с остеоартритом и некоторыми формами рака.

Поэтому, чтобы наши питомцы жили как можно дольше, ученые дали несколько простых советов, как помочь животным сбросить лишний вес.

Совет №4. Следите за активностью

Большинство собак не получают нужное количество тренировок, что иногда вызвано плохой погодой или поведенческим проблемами, например беспокойством на улице. Также это касается и домашних кошек, которые в отличие от своих диких сородичей малоподвижны.

Упражнения хотя бы один раз в день позволят вашему питомцу не набирать лишний вес. Ученые предупреждают, что тип упражнений должен соответствовать возрасту и навыкам питомца.

Например, собаки любят обучаться трюкам, и некоторые из них можно выполнять прямиком в гостиной. Также существует множество игрушек для кошей, которые помогут им оставаться активными в течение дня.

Гидротерапия подойдет собакам с лишним весом, что позволяет облегчит нагрузку во время упражнений.

Совет №3. Следите за питанием

Некоторые домашние животные настолько падки на еду, что могут располнеть в любом возрасте. У других питомцев лишний вес может появиться в "среднем возрасте", как и люди, животные в этом возрасте становятся малоподвижными.

В любом случае, диета должна меняться в зависимости от состояние питомца. Эксперты советуют следовать рекомендациям производителей кормов или онлайн-калькуляторами для подсчета калорий.

[ + – ] Процесс похудения лучше начать с похода к ветеринару. Фото: Monika Wisniewska

Владельцам домашних животных рекомендуют взвешивать ежедневные порции, чтобы строго следовать здоровой диете. Совки для корма чрезвычайно неточны и повышают риск перекармливания животного.

Если же питомец уже страдает от ожирения, то процесс похудения лучше начать с похода к ветеринару для полной проверки здоровья животного. Также ветеринары смогут составить временные рамки для снижения веса тела питомца.

Совет №2. Следите за другими рисками

Иногда, риск ожирения у животных заложен еще в генах. Например, некоторые лабрадоры-ретриверы имеют генетическую мутацию, которая делает их большими любителями поесть и в результате, склонными к ожирению.

Кастрированные домашние животные нуждаются в меньшем количестве калорий в день, поэтому их рацион должен измениться соответствующим образом, иначе они также начнут набирать вес.

Совет №1. Откажитесь от высококалорийных лакомств

Лакомства и жирная пища содержат большое количество калорий, даже в самых небольших кусочках. Поэтому "человеческая пища" или объедки со стола быстро приводят к набору килограммов у питомцев. Также резко увеличивается риск панкреатита у животных.

Эксперты советуют покупать располневшим животным низкокалорийные корма. В качестве лакомств собакам можно давать любимые ими огурцы и морковь, особенно если делать это во время тренировок. Большинство кошек не откажутся от небольшого количества тунца или курицы, оба из которых низкокалорийны и богаты белком.

Наравне с диетой также не стоит забывать об упражнения и подвижных играх.