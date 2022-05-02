Не товстий, а пухнастий. Учені дали чотири поради, як допомогти вихованцю скинути вагу

Домашні тварини все частіше страждають від зайвої ваги, що призводить до низки захворювань.

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Домашні тварини все частіше страждають від проблем із зайвою вагою. Ветеринари підтверджують, що ожиріння стає "одним із найпоширеніших захворювань", так половина домашніх собак і 44% котів страждають від надмірної ваги, пише Inverse.

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За словами експертів, навіть невелика зайва вага може спричинити у вихованців безліч проблем від діабету до кардіореспіраторних проблем (проблем із диханням уві сні), а також підвищений ризик теплового удару.

Для тварин ожиріння діагностується, коли їхня вага на 15–20% перевищує ідеальну масу тіла, що пов'язано з остеоартритом і деякими формами раку.

Тому, щоб наші вихованці жили якнайдовше, вчені дали кілька простих порад, як допомогти тваринам скинути зайву вагу.

Порада №4. Слідкуйте за активністю

Більшість собак не отримують потрібну кількість тренувань, що іноді спричинено поганою погодою чи поведінковими проблемами, наприклад, занепокоєнням на вулиці. Також це стосується і домашніх кішок, які, на відміну від своїх диких родичів, малорухливі.

Вправи хоча б один раз на день дозволять вашому вихованцю не набирати зайву вагу. Учені попереджають, що тип вправ повинен відповідати віку та навичкам вихованця.

Наприклад, собаки люблять навчатися трюкам, і деякі з них можна виконувати прямо у вітальні. Також існує безліч іграшок для котів, які допоможуть залишатися активними протягом дня.

Гідротерапія підійде собакам із зайвою вагою, що дозволяє полегшити навантаження під час вправ.

Порада №3. Стежте за харчуванням

Деякі домашні тварини настільки ласі на їжу, що можуть розповніти в будь-якому віці. В інших вихованців зайва вага може з'явитися в "середньому віці", як і люди, тварини цього віку стають малорухливими.

У будь-якому випадку, дієта повинна змінюватися залежно від стану вихованця. Експерти радять дотримуватись рекомендацій виробників кормів або онлайн-калькуляторами для підрахунку калорій.

[ + – ] Процес схуднення краще розпочати з походу до ветеринара Фото: питание животные

Власникам домашніх тварин рекомендують зважувати щоденні порції, щоб суворо дотримуватися здорової дієти. Совки для корму надзвичайно неточні та підвищують ризик перегодовування тварини.

Якщо ж вихованець вже страждає на ожиріння, то процес схуднення краще почати з походу до ветеринара для повної перевірки здоров'я тварини. Також ветеринари зможуть скласти часові межі для зниження ваги тіла вихованця.

Порада №2. Слідкуйте за іншими ризиками

Іноді ризик ожиріння у тварин закладено ще в генах. Наприклад, деякі лабрадори-ретривери мають генетичну мутацію, яка робить їх великими любителями поїсти і як наслідок схильними до ожиріння.

Кастровані домашні тварини потребують меншої кількості калорій на день, тому їхній раціон повинен змінитися відповідно, інакше вони також почнуть набирати вагу.

Порада № 1. Відмовтеся від висококалорійних ласощів

Ласощі та жирна їжа містять велику кількість калорій, навіть у найменших шматочках. Тому "людська їжа" або недоїдки зі столу швидко призводять до набору кілограмів у вихованців. Також різко зростає ризик панкреатиту в тварин.

Експерти радять купувати тваринам, які набрали зайву вагу, низькокалорійні корми. Як ласощі собакам можна давати улюблені ними огірки та моркву, особливо якщо робити це під час тренувань. Більшість кішок не відмовляться від невеликої кількості тунця або курки, обидва з яких низькокалорійні та багаті на білок.

Нарівні з дієтою також не варто забувати про вправи та рухливі ігри.