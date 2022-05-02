Обливаться или нет. Ученые объяснили, полезен ли холодный душ для человека

Исследования показывают, что определенная польза от холодного душа есть, но существуют и опасные для здоровья последствия.

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Как бы это ни звучало парадоксально, но исследования показывают, что с одной стороны холодный душ может укреплять иммунную систему, а с другой – может привести к появлению инфарктов и даже к смерти. Свой обзор разных научных работ на эту тему сделала для издания The Conversation Линдси Боттомс из Университета Хартфордшира, Великобритания.

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Некоторые люди считают, что если принимать холодный душ, то это приведет к улучшению состояния здоровья и будет способствовать снятию стресса. Но так ли это на самом деле?

Холодный душ может уменьшить уровень заболеваемости

"На сегодня существует не так много исследований, в которых рассматривается влияние приема холодного душа на самочувствие человека. Стоит вспомнить одно из самых больших исследований ученых из Нидерландов, в котором приняли участие 3 тысячи человек. Оно показало, что у людей, которые принимали холодный душ в ежедневно в течение месяца уровень заболеваемости снизился на 29% по сравнению с теми, кто принимал обычный душ с теплой или горячей водой", — говорит Линдси Боттомс.

По словам ученой, участники эксперимента принимали душ ежедневно, но у каждого участника была разная длительность нахождения под холодной водой. Одни принимали его 30 секунд, а другие на протяжении минуты и даже 90 секунд. Оказалось, что время пребывания под холодным душем никаким образом не влияет на уровень снижения заболеваемости. У всех участников эти показатели были одинаковыми.

"До сих пор ученые не выяснили, каким образом холодный душ может повлиять на снижение уровня заболеваемости. Но есть данные, что холодная вода все может укреплять иммунную систему. Например, исследование чешских ученых показало, что, когда молодые спортсмены погружались в воду температурой 14 градусов Цельсия на 1 час три раза в неделю на протяжении полутора месяцев, их иммунная система стала крепче. Но каким образом это произошло пока не ясно", — говорит Боттомс.

Холодный душ — это угроза для организма?

По словам ученой, когда человек принимает холодный душ, то у него увеличивается частота сердечных сокращений и повышается кровяное давление. Также существуют данные, что холодная вода активирует определенные участки нервной системы, которые отвечают за реакцию на опасность. Именно во время принятия холодного душа наш организм может воспринимать это событие как угрозу.

"В это время у человека повышается уровень гормона норадреналина. Именно он скорее всего, вызывает увеличение сердечных сокращений и повышение артериального давления", — говорит Боттомс.

[ + – ] Как бы это ни звучало парадоксально, но исследования показывают, что с одной стороны холодный душ может укреплять иммунную систему, а с другой – может привести к появлению инфарктов и даже к смерти Фото: Men’s Health

По словам Боттомс, также некоторые исследования показывают, что пребывание под холодной водой улучшает кровообращение. Но наш организм, как уже упоминалось выше, может воспринимать холодный душ как что-то, что сравнимо с состоянием шока. Увеличение частоты сердечных сокращений и повышение давления может иметь негативные последствия для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это может привести даже к инфаркту или же к нарушению сердечного ритма, говорит Боттомс.

Опасные последствия приема холодного душа

По словам Майка Типтона из Университета Портсмута, погружение в холодную воду может вызвать учащенное дыхание и повышенное сердцебиение. Но в тоже время организм может отреагировать по-другому.

"Прием холодного душа может вызвать такую же реакцию в организме, как и во время ныряния под воду. Частота сердечных сокращений может замедлится, и вы инстинктивно можете перестать дышать. Это может привести к нарушению сердечного ритма и даже стать причиной смерти. Но такой риск значительно выше при погружении в холодную воду в водоеме, чем при приеме холодного душа", — говорит Типтон.

Холодный душ и психическое здоровье

Некоторые считают, что холодный душ полезен для улучшение психического здоровья. Но существующие исследования не показали, что такой душ уменьшает уровень тревожности, хотя и может снизить уровень депрессии, говорят ученые.

"Стоит вспомнить еще об одном исследовании, которое показало, что у людей старшего возраста, когда они умывались холодной водой и протирали ее шею, на короткое время улучшалась память и уровень внимательности", — говорит Боттомс.

Ученая резюмирует, что некоторые положительные эффекты от холодного душа все же есть, но все они сугубо индивидуальны и особенно нужно быть острожными тем, у кого есть проблемы с сердцем.