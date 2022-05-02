Обливатись чи ні. Вчені пояснили, чи корисний холодний душ для людини

Дослідження показують, що певна користь від холодного душу є, але існують і небезпечні для здоров'я наслідки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хоч би як це звучало парадоксально, але дослідження показують, що з одного боку, холодний душ може зміцнювати імунну систему, а з іншого — може призвести до появи інфарктів і навіть до смерті. Свій огляд різних наукових праць зробила для видання The Conversation Ліндсі Боттомс з Університету Хартфордшир, Великобританія.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Деякі люди вважають, що якщо приймати холодний душ, це призведе до поліпшення стану здоров'я і сприятиме зняттю стресу. Але чи це так насправді?

Холодний душ може зменшити рівень захворюваності

"На сьогодні існує не так багато досліджень, в яких розглядають вплив прийому холодного душу на самопочуття людини. Варто згадати одне з найбільших досліджень вчених з Нідерландів, у якому взяли участь 3 тисячі людей. Воно показало, що люди, які приймали холодний душ щодня протягом місяця рівень захворюваності знизився на 29%, якщо порівняти з тими, хто приймав звичайний душ з теплою або гарячою водою", — каже Ліндсі Боттомс.

За словами вченої, учасники експерименту приймали душ щодня, але кожен учасник мав різну тривалість перебування під холодною водою. Одні приймали його 30 секунд, інші протягом хвилини й навіть 90 секунд. Виявилося, що час перебування під холодним душем ніяк не впливає на рівень зниження захворюваності. У всіх учасників ці показники були однаковими.

"Досі вчені не з'ясували, як холодний душ може вплинути на зниження рівня захворюваності. Але є дані, що холодна вода все ж може зміцнювати імунну систему. Наприклад, дослідження чеських учених показало, що коли молоді спортсмени занурювалися у воду температурою 14 градусів Цельсія на 1 годину тричі на тиждень протягом півтора місяця, їхня імунна система стала міцнішою. Але як це сталося, поки не ясно", — каже Боттомс.

Холодний душ — це загроза для організму?

За словами вченої, коли людина приймає холодний душ, то вона збільшує частоту серцевих скорочень і підвищує кров'яний тиск. Також є дані, що холодна вода активізує певні ділянки нервової системи, які відповідають за реакцію на небезпеку. Саме під час прийняття холодного душу наш організм може сприймати цю подію як загрозу.

"Тоді в людини підвищується рівень гормону норадреналіну. Саме він, найімовірніше, викликає збільшення серцевих скорочень та підвищення артеріального тиску", — говорить Боттомс.

[ + – ] Хоч би як це звучало парадоксально, але дослідження показують, що, з одного боку, холодний душ може зміцнювати імунну систему, а з іншого – може призвести до появи інфарктів і навіть до смерті Фото: Men’s Health

За словами Боттомса, також деякі дослідження показують, що перебування під холодною водою покращує кровообіг. Але наш організм, як згадувалося вище, може сприймати холодний душ як щось, що можна порівняти зі станом шоку. Збільшення частоти серцевих скорочень та підвищення тиску може мати негативні наслідки для людей із серцево-судинними захворюваннями. Це може призвести навіть до інфаркту або порушення серцевого ритму, говорить Боттомс.

Небезпечні наслідки прийому холодного душу

За словами Майка Тіптона з Університету Портсмут, занурення в холодну воду може викликати прискорене дихання і підвищене серцебиття. Але водночас організм може відреагувати інакше.

"Прийом холодного душу може викликати таку ж реакцію в організмі, як і під час пірнання під воду. Частота серцевих скорочень може сповільнитися, і ви інстинктивно можете перестати дихати. Це може призвести до порушення серцевого ритму і навіть спричинити смерть. Але такий ризик значно вище під час занурення в холодну воду у водоймищі, ніж під час прийому холодного душу", — каже Тіптон.

Холодний душ та психічне здоров'я

Деякі вважають, що холодний душ корисний для покращення психічного здоров'я. Але наявні дослідження не показали, що такий душ зменшує рівень тривожності, хоча може знизити рівень депресії, кажуть вчені.

"Варто згадати ще про одне дослідження, яке показало, що в людей старшого віку, коли вони вмивалися холодною водою і протирали нею шию, на короткий час покращувалася пам'ять і рівень уважності", — говорить Боттомс.

Вчена резюмує, що деякі позитивні ефекти від холодного душу все ж таки є, але всі вони суто індивідуальні й особливо потрібно бути обережними тим, у кого є проблеми з серцем.