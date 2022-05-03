Прирожденные математики. Ученые выяснили, что пчелы могут различать четные и нечетные числа

Наиболее важным аспектом подобных экспериментов является то, что они могут пролить света на волнующий вопрос: открыли ли люди математику или же изобрели.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе своего нового исследования ученые впервые обнаружили, что пчелы способны различать четные и нечетные числа, даже если они никогда раньше их не видели, пишет IFLS.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мы экономим время при подсчете количества чего-либо, используя в основном четные числа, но не является ли это уникальной чертой именно людей?

Изучение математических способностей других видов получило широкое распространение в последние десятилетия, но когда доктор Скарлетт Ховард из Университета Дикина поискала литературу, она не смогла найти исследований, изучающих, понимают ли животные концепцию четных и нечетных чисел.

[ + – ] Исследователи разместили карточки с разным количеством фигур рядом с кормушками для пчел

Однако Ховард и ее коллеги решили исправить ситуацию в ходе своего недавнего исследования. Специалисты разместили карточки с разным количеством фигур рядом с кормушками для пчел. Одну группу пчел обучили ассоциировать числа 2, 4, 6 и 8 со сладкой водой, а 1, 3, 5 и 7 — с хинином, который пчелы ненавидят из-за горького вкуса. Вторую группу насекомых обучили противоположным ассоциациями.

После того, как пчелы продемонстрировали свою способность выбирать соответствующее число, они столкнулись с выбором между кормушками с 11 и 12 числами. Пчелам никогда не показывали карточки ни с тем, ни с другим номером.

Тем не менее, те пчелы, которых учили ассоциировать четные числа с вознаграждением, преимущественно летели к кормушке из 12 фигур, в то время как те, кого учили отдавать предпочтение нечетным числам, выбирали ту, которая отмечена 11 фигурами. Ни одна из групп не справилась с заданиями на все 100%, но показатели успеха около 70% явно статистически значимы.

Ученые отметили, что они не знают, как пчелы это делают. Также неясно, есть ли какая-либо эволюционная польза от этого навыка.

[ + – ] Ни одна из групп не справилась с заданиями на все 100%, но показатели успеха около 70% были явно статистически значимыми

"Мы подумали, что это может быть связано с количеством лепестков. Четное и нечетное количество лепестков может быть еще одним способом различения пчелами цветов (наряду с цветом и запахом), который помогает им узнать или сообщить товарищам по улью о наиболее богатых источниках пищи. Или же это могут быть первые пчелы, когда-либо использовавшие эту способность, что отражает их способность к быстрому обучению", — отметила Говард.

Говард также добавила, что она надеется, что эта работа вдохновит других исследователей на тестирование аналогичных способностей еще у позвоночных. Как и предыдущие исследования, показавшие, что пчелы могут понимать ноль как число, наиболее важным аспектом подобных экспериментов является то, что они могут пролить свет на волнующий вопрос: открыли ли люди математику или же изобрели.

Особенно загадочным наблюдением является то, что пчелы, которых учили отдавать предпочтение нечетным числам, учились быстрее, чем те, кого обучили четным числам. Эта склонность к обучению в пользу нечетных чисел противоположна человеческой — люди быстрее классифицируют четные числа.