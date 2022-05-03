Вроджені математики. Вчені з'ясували, що бджоли можуть розрізняти парні та непарні числа

Найважливішим аспектом таких експериментів є те, що вони можуть пролити світла на бентежне питання: відкрили люди математику чи винайшли.

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Під час свого нового дослідження вчені вперше виявили, що бджоли здатні розрізняти парні та непарні числа, навіть якщо вони ніколи раніше їх не бачили, пише IFLS.

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Ми заощаджуємо час, підраховуючи кількість чогось, використовуючи здебільшого парні числа, але чи це не є унікальною рисою саме людей?

Вивчення математичних здібностей інших видів набуло широкого поширення в останні десятиліття, але коли доктор Скарлетт Говард з Університету Дикіна пошукала літературу, вона не змогла знайти досліджень, які вивчають, чи розуміють тварини концепцію парних чи непарних чисел.

[ + – ] Дослідники розмістили картки з різною кількістю фігур поруч із годівницями для бджіл

Проте Говард та її колеги вирішили виправити ситуацію під час свого недавнього дослідження. Фахівці розмістили картки з різною кількістю фігур поряд із годівницями для бджіл. Одну групу бджіл навчили асоціювати числа 2, 4, 6 та 8 із солодкою водою, а 1, 3, 5 та 7 — з хініном, який бджоли ненавидять через гіркий смак. Другу групу комах навчили протилежних асоціацій.

Після того, як бджоли продемонстрували свою здатність вибирати відповідне число, вони зіткнулися з вибором між годівницями з 11 та 12 числами. Бджолам ніколи не показували картки ні з тим, ні з іншим номером.

Однак ті бджоли, яких вчили асоціювати парні числа з винагородою, переважно летіли до годівниці з 12 фігур, водночас ті, кого вчили надавати перевагу непарним числам, вибирали ту, яка позначена 11 фігурами. Жодна з груп не впоралася із завданнями на всі 100%, але показники успіху близько 70% явно статистично значущі.

Вчені наголосили, що вони не знають, як бджоли це роблять. Також неясно, чи є якась еволюційна користь від цієї навички.

[ + – ] Жодна з груп не впоралася із завданнями на всі 100%, але показники успіху близько 70% були явно статистично значущими

"Ми подумали, що це може бути пов'язано з кількістю пелюсток. Парна і непарна кількість пелюсток може бути ще одним способом розрізнення бджолами квітів (поряд з кольором і запахом), який допомагає їм дізнатися або повідомити товаришів по вулику про найбагатші джерела їжі. Або ж це можуть бути перші бджоли, які будь-коли використовували цю здатність, що показує їхню здатність до швидкого навчання", — зазначила Говард.

Говард також додала, що вона сподівається, що ця робота надихне інших дослідників на тестування аналогічних здібностей ще у хребетних. Як і попередні дослідження, що показали, що бджоли можуть розуміти нуль як число, найважливішим аспектом таких експериментів є те, що вони можуть пролити світло на бентежне питання: відкрили люди математику чи винайшли.

Особливо загадковим спостереженням є і те, що бджоли, яких вчили віддавати перевагу непарним числам, вчилися швидше, ніж ті, кого навчили парних чисел. Ця схильність до навчання на користь непарних чисел протилежна людській — люди швидше класифікують парні числа.