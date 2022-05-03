Вроджені математики. Вчені з'ясували, що бджоли можуть розрізняти парні та непарні числа
Найважливішим аспектом таких експериментів є те, що вони можуть пролити світла на бентежне питання: відкрили люди математику чи винайшли.
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Під час свого нового дослідження вчені вперше виявили, що бджоли здатні розрізняти парні та непарні числа, навіть якщо вони ніколи раніше їх не бачили, пише IFLS.
Ми заощаджуємо час, підраховуючи кількість чогось, використовуючи здебільшого парні числа, але чи це не є унікальною рисою саме людей?
Вивчення математичних здібностей інших видів набуло широкого поширення в останні десятиліття, але коли доктор Скарлетт Говард з Університету Дикіна пошукала літературу, вона не змогла знайти досліджень, які вивчають, чи розуміють тварини концепцію парних чи непарних чисел.
Проте Говард та її колеги вирішили виправити ситуацію під час свого недавнього дослідження. Фахівці розмістили картки з різною кількістю фігур поряд із годівницями для бджіл. Одну групу бджіл навчили асоціювати числа 2, 4, 6 та 8 із солодкою водою, а 1, 3, 5 та 7 — з хініном, який бджоли ненавидять через гіркий смак. Другу групу комах навчили протилежних асоціацій.
Після того, як бджоли продемонстрували свою здатність вибирати відповідне число, вони зіткнулися з вибором між годівницями з 11 та 12 числами. Бджолам ніколи не показували картки ні з тим, ні з іншим номером.
Однак ті бджоли, яких вчили асоціювати парні числа з винагородою, переважно летіли до годівниці з 12 фігур, водночас ті, кого вчили надавати перевагу непарним числам, вибирали ту, яка позначена 11 фігурами. Жодна з груп не впоралася із завданнями на всі 100%, але показники успіху близько 70% явно статистично значущі.
Вчені наголосили, що вони не знають, як бджоли це роблять. Також неясно, чи є якась еволюційна користь від цієї навички.
"Ми подумали, що це може бути пов'язано з кількістю пелюсток. Парна і непарна кількість пелюсток може бути ще одним способом розрізнення бджолами квітів (поряд з кольором і запахом), який допомагає їм дізнатися або повідомити товаришів по вулику про найбагатші джерела їжі. Або ж це можуть бути перші бджоли, які будь-коли використовували цю здатність, що показує їхню здатність до швидкого навчання", — зазначила Говард.
Говард також додала, що вона сподівається, що ця робота надихне інших дослідників на тестування аналогічних здібностей ще у хребетних. Як і попередні дослідження, що показали, що бджоли можуть розуміти нуль як число, найважливішим аспектом таких експериментів є те, що вони можуть пролити світло на бентежне питання: відкрили люди математику чи винайшли.
Особливо загадковим спостереженням є і те, що бджоли, яких вчили віддавати перевагу непарним числам, вчилися швидше, ніж ті, кого навчили парних чисел. Ця схильність до навчання на користь непарних чисел протилежна людській — люди швидше класифікують парні числа.