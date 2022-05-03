Возрастом 4 миллиона лет. Археологи обнаружили лес с самыми высокими деревьями в мире

Как отмечают ученые, этот лес имеет статус "близкого к уязвимому положению" и если люди не предпримут никаких действий, мы потеряем 4 млн лет истории лесов.

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В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что диптерокарповые — доминирующая группа деревьев в тропических лесах Калимантан, присутствуют на острове по меньшей мере 4 миллиона лет, пишет NDTV.

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Исследовательская группа под руководством Университета штата Пенсильвания изучила окаменелые листья и обнаружила, что современный ландшафт острова в Юго-Восточной Азии похож на тот, который существовал в эпоху плиоцена — от 5,3 до 2,6 миллиона лет назад.

[ + – ] На острове Калимантан обитает почти 270 видов диптерокарповых, что составляет более половины от общего числа видов в мире

"Это первая демонстрация того, что характерная доминирующая форма жизни Калимантан и всех влажных тропиков Азии — диптерокарповые деревья, не только присутствовали, но и фактически доминировали. Мы нашли гораздо больше окаменелостей диптерокарповых деревьев, чем любой другой группы растений", — рассказал Питер Уилф из Пенсильванского государственного университета.

Команда отметила, что на острове обитает почти 270 видов диптерокарповых, что составляет более половины от общего числа видов в мире. Она также сообщила, что диптерокарповые являются одними из самых высоких тропических деревьев в мире, причем некоторые способны достигать высоты около 100 м.

Однако окаменелости листьев диптерокарповых трудно найти из-за покрова леса и его почвы. Ранее для изучения жизни растений на острове использовалась окаменевшая пыльца, но поскольку пыльца диптерокарповых быстро разлагается, эти исследования не показали всей картины.

[ + – ] Исследователи считают, что последние результаты дают дополнительные основания для сохранения таких доисторических лесов и многих видов, находящихся под угрозой исчезновения

Теперь новое исследование использовало не только листья, но и ископаемую пыльцу, выявляя древний мир мангровых зарослей и болот, граничащих с низменными тропическими лесами.

Исследователи считают, что последние результаты дают дополнительные основания для сохранения таких доисторических лесов и многих видов, находящихся под угрозой исчезновения. Поскольку биоразнообразие тропической Азии в настоящее время находится под серьезной угрозой, остров играет решающую роль в поддержке этого биоразнообразия.

По данным исследователей, в настоящее время около 89% из 460 азиатских видов диптерокарповых имеют статус "близкие к уязвимому положению", в то время как 57% — "вымирающие виды, находящиеся на грани полного исчезновения или вымершие".

"Если люди не предпримут никаких действий, мы потеряем 4 миллиона лет истории лесов", — заключили ученые.