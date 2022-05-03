Возрастом 4 миллиона лет. Археологи обнаружили лес с самыми высокими деревьями в мире
Как отмечают ученые, этот лес имеет статус "близкого к уязвимому положению" и если люди не предпримут никаких действий, мы потеряем 4 млн лет истории лесов.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что диптерокарповые — доминирующая группа деревьев в тропических лесах Калимантан, присутствуют на острове по меньшей мере 4 миллиона лет, пишет NDTV.
Исследовательская группа под руководством Университета штата Пенсильвания изучила окаменелые листья и обнаружила, что современный ландшафт острова в Юго-Восточной Азии похож на тот, который существовал в эпоху плиоцена — от 5,3 до 2,6 миллиона лет назад.
"Это первая демонстрация того, что характерная доминирующая форма жизни Калимантан и всех влажных тропиков Азии — диптерокарповые деревья, не только присутствовали, но и фактически доминировали. Мы нашли гораздо больше окаменелостей диптерокарповых деревьев, чем любой другой группы растений", — рассказал Питер Уилф из Пенсильванского государственного университета.
Команда отметила, что на острове обитает почти 270 видов диптерокарповых, что составляет более половины от общего числа видов в мире. Она также сообщила, что диптерокарповые являются одними из самых высоких тропических деревьев в мире, причем некоторые способны достигать высоты около 100 м.
Однако окаменелости листьев диптерокарповых трудно найти из-за покрова леса и его почвы. Ранее для изучения жизни растений на острове использовалась окаменевшая пыльца, но поскольку пыльца диптерокарповых быстро разлагается, эти исследования не показали всей картины.
Теперь новое исследование использовало не только листья, но и ископаемую пыльцу, выявляя древний мир мангровых зарослей и болот, граничащих с низменными тропическими лесами.
Исследователи считают, что последние результаты дают дополнительные основания для сохранения таких доисторических лесов и многих видов, находящихся под угрозой исчезновения. Поскольку биоразнообразие тропической Азии в настоящее время находится под серьезной угрозой, остров играет решающую роль в поддержке этого биоразнообразия.
По данным исследователей, в настоящее время около 89% из 460 азиатских видов диптерокарповых имеют статус "близкие к уязвимому положению", в то время как 57% — "вымирающие виды, находящиеся на грани полного исчезновения или вымершие".
"Если люди не предпримут никаких действий, мы потеряем 4 миллиона лет истории лесов", — заключили ученые.