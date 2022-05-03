Вік 4 мільйони років. Археологи знайшли ліс із найвищими деревами у світі

Як зазначають вчені, цей ліс має статус "близького до вразливого стану" і якщо люди нічого не зроблять, ми втратимо 4 млн років історії лісів.

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Під час свого нещодавнього дослідження вчені з'ясували, що діптерокарпові — домінантна група дерев у тропічних лісах Калімантан — присутні на острові щонайменше 4 мільйони років, пише NDTV.

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Дослідницька група під керівництвом Університету штату Пенсільванія вивчила скам'янілі листки й виявила, що сучасний ландшафт острова в Південно-Східній Азії схожий на той, що існував в епоху пліоцену — від 5,3 до 2,6 мільйона років тому.

[ + – ] На острові Калімантан росте майже 270 видів діптерокарпових, що становить понад половину від загальної кількості видів у світі

"Це перша демонстрація того, що характерна домінантна форма життя Калімантан та всіх вологих тропіків Азії — діптерокарпові дерева, не тільки існували, а й фактично домінували. Ми знайшли набагато більше скам'янілостей діптерокарпових дерев, ніж будь-якої іншої групи рослин", — розповів Пітер Вілф з Пенсільванського державного університету.

Команда зазначила, що на острові є майже 270 видів діптерокарпових, що становить понад половину від загальної кількості видів у світі. Дослідники також повідомили, що діптерокарпові є одними з найвищих тропічних дерев у світі, причому деякі здатні досягати близько 100 м у висоту.

Проте скам'янілості листя діптерокарпових важко знайти через покрив лісу та його ґрунт. Раніше для вивчення життя рослин на острові використовували скам'янілий пилок, але оскільки пилок діптерокарпових швидко розкладається, ці дослідження не показали всієї картини.

[ + – ] Дослідники вважають, що останні результати дають додаткові підстави для збереження таких доісторичних лісів та багатьох видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Тепер під час нового дослідження використовували не тільки листя, а й викопний пилок, виявляючи древній світ мангрових заростей та боліт, що межують з низовинними тропічними лісами.

Дослідники вважають, що останні результати дають додаткові підстави для збереження таких доісторичних лісів та багатьох видів, що перебувають під загрозою зникнення. Оскільки біорізноманіття тропічної Азії нині перебуває під серйозною загрозою, острів відіграє вирішальну роль у підтримці цього біорізноманіття.

За даними дослідників, зараз близько 89% з 460 азіатських видів діптерокарпових мають статус "близькі до вразливого стану", водночас 57% — "види, що вимирають і знаходяться на межі повного зникнення, або вимерли".

"Якщо люди нічого не зроблять, ми втратимо 4 мільйони років історії лісів", — підсумували вчені.