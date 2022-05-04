Безумный средневековый суд. В 14 веке во Франции свинью приговорили к казни за убийство

Молодая свинья была задержана за нападение на 3-месячного ребенка в его кроватке.

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Суды в Средние века часто выносили приговоры животным, наравне с людьми. Обвинения выдвигались по поводу самых разнообразных преступлений, начиная от убийства до порчи урожая или имущества, пишет Ancient Origins.

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Согласно сохранившимся записям, осужденных крупных животных могли казнить или изгнать, а мелких – отлучали от церкви.

Самый известный суд над животным прошел 9 января 1386 года в Фалезе, Франция. Тогда молодая свинья была задержана за нападение на 3-месячного ребенка в его кроватке. Животное искусало ребенка, что привело к смерти младенца.

Свинья была взята под арест подозрению в убийстве и отправлена в тюрьму. Позже над животным состоялся суд, такой же по своей сути, как и те, что поводились над подозреваемыми людьми.

Средневековый суд признал животное виновным и приговорил к "нанесению увечий" с последующей казнью через повешенье. В день казни на свинью одели жилет и кальсоны, а затем отвели к виселице, установленной на рыночной площади.

Судя по историческим свидетельствам, свиньи были самыми частыми участниками судов над животными в Средние века. Скорее всего, это было связано с тем, что свиньям предоставлялось больше свободы передвижения, чем другому домашнему скоту. Тем не менее за различные преступления в Средние веки судили и других животных, среди которых были быки, собаки, козы и петухи.

Многие ученые пытались разобраться в таком странном явлении, которое к счастью, ушло вместе со Средневековьем. Эксперты предполагают, что суды над животными появились, когда социум начал наделять некоторых из них моральной свободой воли. В таком случае, животные, как и люди, могли нести ответственность за совершенные преступления.