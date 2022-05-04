Шалений середньовічний суд. У 14 столітті у Франції свиню засудили до страти за вбивство
Молода свиня була затримана за напад на 3-місячну дитину в її ліжечку.
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Суди в Середньовіччі часто виносили вироки тваринам нарівні з людьми. Звинувачення висувалися щодо найрізноманітніших злочинів, починаючи від убивства до псування врожаю чи майна, пише Ancient Origins.
Згідно із записами, засуджених великих тварин могли страчувати або вигнати, а дрібних — відлучали від церкви.
Найвідоміший суд над твариною пройшов 9 січня 1386 року у Фалезі, Франція. Тоді молоду свиню було затримано за напад на 3-місячну дитину в її ліжечку. Тварина покусала дитину, що призвело до смерті немовляти.
Свиня була взята під арешт підозрою в убивстві та відправлена до в'язниці. Пізніше над твариною відбувся суд, такий же за своєю суттю, як і ті, що вели над підозрюваними людьми.
Середньовічний суд визнав тварину винною та засудив до "заподіяння каліцтв" з наступною карою через повішення. У день страти на свиню одягли жилет і кальсони, а потім відвели до шибениці, встановленої на ринковій площі.
Судячи з історичних свідчень, свині були найчастішими учасниками судів над тваринами в Середньовіччі. Швидше за все, це було пов'язано з тим, що свиням надавалося більше свободи пересування, ніж іншій худобі. Проте за різні злочини в Середньовіччі судили й інших тварин, серед яких були бики, собаки, кози та півні.
Багато вчених намагалися розібратися в такому дивному явищі, яке, на щастя, пішло разом із Середньовіччям. Експерти припускають, що суди над тваринами з'явилися, коли соціум почав наділяти деяких із них моральною свободою волі. У такому разі тварини, як і люди, могли нести відповідальність за скоєні злочини.