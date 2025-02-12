Українці можуть отримати 1500 грн за кабанів: про що йдеться

Будь-яка людина, яка виявила мертвого кабана, може отримати винагороду в розмірі 0,5 прожиткового мінімуму.

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Африканська чума свиней (АЧС), як і раніше, становить серйозну загрозу і може призвести до значних економічних втрат в Україні. У 2025 році уряд запускає нову програму, пропонуючи грошову винагороду громадянам за виявлення мертвих диких кабанів, які можуть бути переносниками вірусу. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

АЧС — це небезпечне вірусне захворювання, що вражає виключно свиней. Воно не становить загрози для людини, але смертельне для тварин і призводить до значних економічних втрат. Оскільки ефективної вакцини проти АЧС не існує, держава посилює заходи по боротьбі з вірусом і впроваджує фінансове заохочення для громадян.

Згідно з урядовою постановою, будь-яка людина, яка виявила мертвого кабана, може отримати винагороду в розмірі 0,5 прожиткового мінімуму, що на сьогодні становить близько 1 500 грн.

Заступник голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров зазначив, що ухвалення цієї постанови є важливим кроком у процесі євроінтеграції України. Впровадження фінансових стимулів для громадян, за його словами, має сприяти прискоренню виявлення хвороби та зменшенню ризику її подальшого поширення.

Щоб отримати винагороду, особам, які досягли 18 років, потрібно виконати кілька умов:

протягом 24 годин з моменту виявлення мертвого кабана повідомити територіальне управління Держпродспоживслужби; надати паспортні дані та контактну інформацію для зв'язку; дочекатися офіційного підтвердження наявності вірусу африканської чуми свиней у загиблої тварини за результатами лабораторних досліджень.

Цей механізм дасть змогу не тільки швидко виявляти мертвих диких свиней та ефективно реагувати на можливі загрози, а й запобігатиме поширенню АЧС.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року деякі громадяни зможуть отримати два види матеріальної допомоги. Фінансову підтримку надає одна з міських рад для постраждалих від агресії РФ.

Крім того, у лютому 2025 року громадяни України, які постраждали від російської агресії та потребують фінансової допомоги на лікування, зможуть звернутися до благодійного фонду "Карітас. Волноваха". У межах нової програми буде надано грошову підтримку.