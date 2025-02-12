Украинцы могут получить 1500 грн за кабанов: о чем речь

Любой человек, обнаруживший мертвого кабана, может получить вознаграждение в размере 0,5 прожиточного минимума.

Related video

Африканская чума свиней (АЧС) по-прежнему представляет серьезную угрозу и может привести к значительным экономическим потерям в Украине. В 2025 году правительство запускает новую программу, предлагая денежное вознаграждение гражданам за обнаружение мертвых диких кабанов, которые могут быть переносчиками вируса. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

АЧС — это опасное вирусное заболевание, поражающее исключительно свиней. Оно не представляет угрозы для человека, но смертельно для животных и приводит к значительным экономическим потерям. Поскольку эффективной вакцины против АЧС не существует, государство усиливает меры по борьбе с вирусом и внедряет финансовое поощрение для граждан.

Согласно правительственному постановлению, любой человек, обнаруживший мертвого кабана, может получить вознаграждение в размере 0,5 прожиточного минимума, что на сегодняшний день составляет около 1 500 грн.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владимир Кустуров отметил, что принятие этого постановления является важным шагом в процессе евроинтеграции Украины. Внедрение финансовых стимулов для граждан, по его словам, должно способствовать ускорению выявления болезни и уменьшению риска ее дальнейшего распространения.

Чтобы получить вознаграждение, лицам, достигшим 18 лет, нужно выполнить несколько условий:

в течение 24 часов с момента обнаружения мертвого кабана сообщить территориальное управление Госпродпотребслужбы; предоставить паспортные данные и контактную информацию для связи; дождаться официального подтверждения наличия вируса африканской чумы свиней у погибшего животного по результатам лабораторных исследований.

Этот механизм позволит не только быстро выявлять мертвых диких свиней и эффективно реагировать на возможные угрозы, но и предотвратит распространение АЧС.

Напомним, что в феврале 2025 года некоторые граждане смогут получить два вида материальной помощи. Финансовую поддержку предоставляет один из городских советов для пострадавших от агрессии РФ.

Кроме того, в феврале 2025 года граждане Украины, пострадавшие от российской агрессии и нуждающиеся в финансовой помощи на лечение, смогут обратиться в благотворительный фонд "Каритас. Волноваха". В рамках новой программы будет предоставлена денежная поддержка.