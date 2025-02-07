Украинцы могут получить новую финансовую помощь на 9 тыс. грн: детали

Заявки на выплату смогут подать тяжелобольные жители двух территориальных громад в Волновахском районе Донецкой области.

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В феврале 2025 года граждане Украины, пострадавшие от российской агрессии и нуждающиеся в финансовой помощи на лечение, смогут обратиться в благотворительный фонд "Каритас. Волноваха". В рамках новой программы будет предоставлена денежная поддержка. Об этом сообщает БФ "Каритас. Волноваха".

Как сообщается в организации, предоставляемая помощь представляет собой единовременный грант в размере 9 тыс. грн. Заявки на выплату смогут подать тяжелобольные жители двух территориальных громад, находящихся под контролем Украины, в Волновахском районе Донецкой области:

Великоновосилковская тергромада;

Комарская тергромада.

Граждане должны предоставить благотворительному фонду "Каритас. Волноваха" документы, подтверждающие болезнь, от врача. При этом средства разрешается тратить исключительно на медицинские цели: А именно:

на покрытие расходов во время лечения;

на оплату операции;

на покупку лекарств;

на проведение диагностики и обследования;

на реабилитацию.

Помощь предоставляется в рамках проекта, финансируемого МБФ "Каритас Германии" при поддержке GFFO (Министерства иностранных дел Германии). Чтобы зарегистрироваться для получения денежной помощи, необходимо позвонить на горячую линию благотворительного фонда по номеру:

0800 336 734 (с понедельника по пятницу в период с 9:30 до 16:00).

"ВПЛ, которые выехали за пределы Волновахского района, не могут быть включены в программу", — говорится в сообщении.

Средства можно получить путем перечисления на счет IBAN.

Граждане должны отчитываться о полученной помощи фискальными чеками за купленные лекарства и услуги в течение двух месяцев с даты получения денег.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.