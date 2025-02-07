Українці можуть отримати нову фінансову допомогу на 9 тис. грн: деталі

Заявки на виплату зможуть подати тяжкохворі жителі двох територіальних громад у Волноваському районі Донецької області.

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У лютому 2025 року громадяни України, які постраждали від російської агресії та потребують фінансової допомоги на лікування, зможуть звернутися до благодійного фонду "Карітас. Волноваха". У рамках нової програми буде надано грошову підтримку. Про це повідомляє БФ "Карітас. Волноваха".

Як повідомляють в організації, допомога, що надається, являє собою одноразовий грант у розмірі 9 тис. грн. Заявки на виплату зможуть подати тяжкохворі жителі двох територіальних громад, що перебувають під контролем України, у Волноваському районі Донецької області:

Великоновосілківська тергромада;

Комарська тергромада.

Громадяни мають надати благодійному фонду "Карітас. Волноваха" документи, що підтверджують хворобу, від лікаря. При цьому кошти дозволяється витрачати виключно на медичні цілі: А саме:

на покриття витрат під час лікування;

на оплату операції;

на купівлю ліків;

на проведення діагностики та обстеження;

на реабілітацію.

Допомога надається в рамках проєкту, що фінансується МБФ "Карітас Німеччини" за підтримки GFFO (Міністерства закордонних справ Німеччини). Щоб зареєструватися для отримання грошової допомоги, необхідно зателефонувати на гарячу лінію благодійного фонду за номером:

0800 336 734 (з понеділка по п'ятницю в період з 9:30 до 16:00).

"ВПО, які виїхали за межі Волноваського району, не можуть бути включені в програму", — йдеться в повідомленні.

Кошти можна отримати шляхом перерахування на рахунок IBAN.

Громадяни мають звітувати про отриману допомогу фіскальними чеками за куплені ліки та послуги протягом двох місяців з дати отримання грошей.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.