Украинцы могут получить новую финансовую помощь до 20 тыс. грн: что известно

Пособие выплачивается украинцам, пострадавшим во время войны и проживающим в Краматорске.

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В феврале 2025 года некоторые граждане смогут получить два вида материальной помощи. Финансовую поддержку предоставляет один из городских советов для пострадавших от агрессии РФ. Об этом говорится в сообщении ОО "ВПО Украины".

Как сообщается, выплаты предназначены для жителей Краматорска Донецкой области. Получить материальную помощь смогут:

краматорцы, которые пострадали из-за военных действий;

граждане, чье имущество повреждено от российских атак.

Так, утвержден механизм оказания помощи украинцам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации военного характера во время войны.

Финансовая помощь предоставляется на основании подачи личного заявления. Его необходимо предоставить в управление труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета. Размеры материальной помощи следующие:

за тяжелые ранения — 20 тыс. гривен;

за другие ранения — 5 тыс. гривен.

Однако в предоставлении финпомощи могут отказать:

на основании предоставления неполной или недостоверной информации;

из-за отсутствия сметных назначений или полного использования средств бюджета.

Также можно подавать заявления на ремонт поврежденного жилья в приложении "Дія" по ссылке. Заявки для проведения обследования имущества относительно повреждений после российских обстрелов принимают по телефону — 099-099-1505.

Получить консультации жители Краматорской территориальной громады могут по адресу: ул. В. Черновола, 24, кабинет 1, с понедельника по пятницу или по номеру телефона 050-425-0999.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.