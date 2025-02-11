Українці можуть отримати нову фінансову допомогу до 20 тис. грн: що відомо

Допомога виплачується українцям, які постраждали під час війни і проживають у Краматорську.

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У лютому 2025 року деякі громадяни зможуть отримати два види матеріальної допомоги. Фінансову підтримку надає одна з міських рад для постраждалих від агресії РФ. Про це йдеться в повідомленні ГО "ВПО України".

Як повідомляється, виплати призначені для жителів Краматорська Донецької області. Отримати матеріальну допомогу зможуть:

краматорці, які постраждали через військові дії;

громадяни, чиє майно пошкоджено від російських атак.

Так, затверджено механізм надання допомоги українцям, які постраждали через надзвичайну ситуацію воєнного характеру під час війни.

Фінансова допомога надається на підставі подання особистої заяви. Її необхідно надати в управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради. Розміри матеріальної допомоги такі:

за важкі поранення — 20 тис. гривень;

за інші поранення — 5 тис. гривень.

Однак у наданні фіндопомоги можуть відмовити:

на підставі надання неповної або недостовірної інформації;

через відсутність кошторисних призначень або повного використання коштів бюджету.

Також можна подавати заяви на ремонт пошкодженого житла в застосунку "Дія" за посиланням. Заявки для проведення обстеження майна щодо пошкоджень після російських обстрілів приймають за телефоном — 099-099-1505.

Отримати консультації жителі Краматорської територіальної громади можуть за адресою: вул. В. Чорновола, 24, кабінет 1, з понеділка по п'ятницю або за номером телефону 050-425-0999.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.