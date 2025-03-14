Суд у Фінляндії засудив до довічного терміну росіянина Яна Петровського з ДШРГ "Русич", - ЗМІ

Окружний суд Гельсінкі вперше у Фінляндії виніс вирок за військові злочини, скоєні під час війни в Україні. Прокурор вимагав для Тордена довічного ув'язнення за п'ять військових злочинів.

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Суд у Фінляндії засудив до довічного терміну ув'язнення росіянина Яна Петровського (Тордена), який воював проти України у складі неонацистської організації ДШРГ "Русич" і скоював воєнні злочини. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Окружний суд Гельсінкі вперше у Фінляндії виніс вирок за військові злочини, скоєні під час війни в Україні. Прокурор вимагав для Тордена довічного ув'язнення за п'ять військових злочинів. Районний суд відхилив одне звинувачення.

Суд встановив, що на момент скоєння злочинів Торден беззаперечно був членом добровольчого загону або групи "Русич", яка брала участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" ЗСУ в Луганській області на сході України.

Судом визнано, що Торден брав участь у вбивстві одного солдата, зробив і поширив принизливі фотографії його тіла з місця події, а також оголосив в Інтернеті та соціальних мережах, що "Русич" нікого не помилує.

Окружний суд Гельсінкі вперше у Фінляндії виніс вирок за військові злочини, скоєні під час війни в Україні

Прокурор сказав, що представлені докази доводять, що Торден був винним у вчиненні п'яти кримінальних діяннях. Торден відкидав звинувачення.

Як зазначає видання, суд і вирок відбулися у Фінляндії, оскільки Верховний суд вирішив, що запит України на екстрадицію Тордена не може бути задоволений. Причиною рішення назвали погані умови в українських в'язницях і оцінка того, що Торден не отримає справедливого суду в Україні.

Звинувачення розглядалося в окружному суді Гельсінкі, оскільки воно стосувалося міжнародного злочину, караність якого базується на міжнародних угодах щодо правил ведення війни, які є обов’язковими для Фінляндії.

В чому саме звинувачували Яна Петровського

Неонациста Яна Петровського звинувачували в участі у вбивстві понад 20 українських військових у складі ДШРГ "Русич" на сході України. Захист окупанта вибудовував свою лінію на тому, що у слідства немає прямих доказів його вини.

Зазначається, що українські захисники потрапили в полон, бо росіяни скористалися українським прапором і захопили блокпост. Група стріляла зі зброї по українській колоні, а після засідки окупанти застрелили щонайменше чотирьох поранених солдатів.

Окупант Ян Петровській розстрілював українських бійців

Петровський, будучи командиром підрозділу, керував підлеглими, а також сам розстрілював українських військових з ручного кулемета. У цій ситуації 21 військовий загинув одразу і один — пізніше. Четверо бійців вижили.

Згідно з обвинуваченням, неонацист також дозволив своїм підлеглим скалічити небоєздатного українського військового, вирізавши на його обличчі символ ДШРГ "Русич".

Також окупанта звинувачують у знущанні з тіла загиблого українського воїна, на тлі якого він позував на фото, яке поширив у мережі.

Докази прокуратури щодо злочинів здебільшого складаються із відео, знятих на місці події. Окупант фотографував і публікував матеріали про свої насильницькі дії та діяльність у відкритих джерелах в інтернеті.

Нагадаємо, що "кадирівці" влаштували зустріч командира спеціального загону "Ахмат" генерал-лейтенанта Апті Алаудінова із командиром ДШРГ "Русич" відомим неонацистом Алєксєєм Мільчаковим, який їх критикував. На світлинах неонацист виглядав нерадісно. Після зустрічі він перестав критикувати "кадирівців".

Раніше повідомлялося, що після арешту Петровського у Фінляндії в ДШРГ "Русич" лякали, що припиняють виконання бойових завдань, бо Росія не може захистити своїх бійців.