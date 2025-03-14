Суд в Финляндии приговорил к пожизненному сроку россиянина Яна Петровского из ДШРГ "Русич", — СМИ

Окружной суд Хельсинки впервые в Финляндии вынес приговор за военные преступления, совершенные во время войны в Украине. Прокурор требовал для Тордена пожизненного заключения за пять военных преступлений.

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Суд в Финляндии приговорил к пожизненному сроку заключения россиянина Яна Петровского (Тордена), который воевал против Украины в составе неонацистской организации ДШРГ "Русич" и совершал военные преступления. Об этом сообщает финское издание Yle.

Окружной суд Хельсинки впервые в Финляндии вынес приговор за военные преступления, совершенные во время войны в Украине. Прокурор требовал для Тордена пожизненного заключения за пять военных преступлений. Районный суд отклонил одно обвинение.

Суд установил, что на момент совершения преступлений Торден безоговорочно был членом добровольческого отряда или группы "Русич", которая участвовала в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" ВСУ в Луганской области на востоке Украины.

Судом признано, что Торден участвовал в убийстве одного солдата, сделал и распространил унизительные фотографии его тела с места происшествия, а также объявил в Интернете и социальных сетях, что "Русич" никого не помилует.

Окружной суд Хельсинки впервые в Финляндии вынес приговор за военные преступления, совершенные во время войны в Украине

Прокурор сказал, что представленные доказательства доказывают, что Торден был виновным в совершении пяти уголовных деяниях. Торден отвергал обвинения.

Как отмечает издание, суд и приговор состоялись в Финляндии, поскольку Верховный суд решил, что запрос Украины на экстрадицию Тордена не может быть удовлетворен. Причиной решения назвали плохие условия в украинских тюрьмах и оценка того, что Торден не получит справедливого суда в Украине.

Обвинение рассматривалось в окружном суде Хельсинки, поскольку оно касалось международного преступления, наказуемость которого базируется на международных соглашениях о правилах ведения войны, которые являются обязательными для Финляндии.

В чем именно обвиняли Яна Петровского

Неонациста Яна Петровского обвиняли в участии в убийстве более 20 украинских военных в составе ДШРГ "Русич" на востоке Украины. Защита оккупанта выстраивала свою линию на том, что у следствия нет прямых доказательств его вины.

Отмечается, что украинские защитники попали в плен, потому что россияне воспользовались украинским флагом и захватили блокпост. Группа стреляла из оружия по украинской колонне, а после засады оккупанты застрелили по меньшей мере четырех раненых солдат.

Оккупант Ян Петровский расстреливал украинских бойцов

Петровский, будучи командиром подразделения, руководил подчиненными, а также сам расстреливал украинских военных из ручного пулемета. В этой ситуации 21 военный погиб сразу и один — позже. Четверо бойцов выжили.

Согласно обвинению, неонацист также позволил своим подчиненным искалечить небоеспособного украинского военного, вырезав на его лице символ ДШРГ "Русич".

Также оккупанта обвиняют в издевательстве над телом погибшего украинского воина, на фоне которого он позировал на фото, которое распространил в сети.

Доказательства прокуратуры о преступлениях в основном состоят из видео, снятых на месте происшествия. Оккупант фотографировал и публиковал материалы о своих насильственных действиях и деятельности в открытых источниках в интернете.

Напомним, что "кадыровцы" устроили встречу командира специального отряда "Ахмат" генерал-лейтенанта Апти Алаудинова с командиром ДШРГ "Русич" известным неонацистом Алексеем Мильчаковым, который их критиковал. На фотографиях неонацист выглядел нерадостно. После встречи он перестал критиковать "кадыровцев".

Ранее сообщалось, что после ареста Петровского в Финляндии в ДШРГ "Русич" пугали, что прекращают выполнение боевых задач, потому что Россия не может защитить своих бойцов.