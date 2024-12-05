В Финляндии прокуратура требует пожизненное заключение замкомандира ДШРГ "Русич" из-за расстрела бойцов ВСУ

Неонацист отрицает, что причастен к убийству и пыткам украинских военнопленных, а его защита заявляет, что все фото — подделка.

В Финляндии продолжается суд над российским неонацистом Яном Петровским, который участвовал в убийстве более 20 украинских военных в составе ДШРГ "Русич" на востоке Украины. Прокуратура требует для него пожизненного заключения, а защита оккупанта выстраивает свою линию на том, что у следствия нет прямых доказательств его вины. Об этом пишет финское издание Yle.

Так, в Окружном суде Хельсинки начался внеочередной процесс, где на скамье подсудимых сидит обвиняемый в военных преступлениях россиянин Ян Петровский, который сейчас называет себя Воиславом Торденом.

Его обвиняют в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. Прокуратура требует пожизненного заключения.

Адвокат Тордена Хейкки Лампела перед началом суда заявил, что Петровский-Торден будет отрицать все обвинения в военных преступлениях.

"Он уверенно участвует в этом суде. Когда его заслушают, он думает, что тогда обвинения снимут", — сказал адвокат.

Неонацист Петровский улыбается в суде

После того, как прокуратура зачитала обвинение, адвокат кратко перечислил пункты, которыми оккупант оправдывает свою невиновность.

В чем обвиняют Яна Петровского

Обвинения Петровского связаны с его деятельностью в составе военной группировки РФ "Русич", которая воевала против Украины на стороне РФ на Луганщине. Неонациста считают причастным к убийству 22 украинских военнослужащих и ранении четырех 5 сентября 2014 года эта группа убила 22 украинских военных и четырех тяжело ранила.

Отмечается, что украинские защитники попали в плен, потому что россияне воспользовались украинским флагом и захватили блокпост. Группа стреляла из оружия по украинской колонне, а после засады оккупанты застрелили по меньшей мере четырех раненых солдат.

Согласно обвинению, будучи заместителем командира подразделения "Русич", Петровский руководил подчиненными, а также сам расстреливал украинских военных из ручного пулемета.

В этой ситуации 21 военный погиб сразу и один — позже. Четверо бойцов выжили.

Согласно обвинению, неонацист также позволил своим подчиненным искалечить небоеспособного украинского военного, вырезав на его лице символ ДШРГ "Русич".

Также оккупанта обвиняют в издевательстве над телом погибшего украинского воина, на фоне которого он позировал на фото, которое распространил в сети.

Также Петровский, будучи заместителем начальника, публиковал сообщения в Интернете и социальных сетях, согласно которым группа под его фактическим руководством не будет проявлять милосердие и не будет брать пленных.

Доказательства прокуратуры о преступлениях в основном состоят из видео, снятых на месте происшествия. Оккупант фотографировал и публиковал материалы о своих насильственных действиях и деятельности в открытых источниках в Интернете.

Как защита Петровского выстраивает свою линию

По словам защиты, ни Петровский-Торден, ни ДШРГ "Русич" не участвовали в нападении с использованием украинского флага, а организовал атаку якобы батальон "Заря".

Также адвокат Лампела заявил, что Торден передвигался на месте происшествия с репортером и снимал пропагандистское видео для вербовки, а не стрелял в солдат.

По словам Тордена, в ситуации, свидетелем которой он был, от взрыва ракеты погибли 11 украинских военных.

А пленных раненых не расстреливали, а отправляли в больницу.

По словам защиты, ни одному из раненых украинских военных не был вырезан символ "Русича" на щеке, а сам Ян Петровский не участвовал в таком событии.

По словам Лампелы, у солдата на лице на земле был кусок грязи, и с его лица не капала кровь. Защита также не согласна с прокурором относительно фото, сделанного на месте преступления, которое, по мнению прокурора, унижает погибшего военного.

Лампела сказал, что его подзащитный не делал на снимке ничего такого, что оскорбило бы покойного. По словам защиты, фото является общим видом поля боя и на нем погибший "изображен маленькой фигуркой на заднем плане".

По словам защиты, фото, опубликованное в Интернете, является подделкой, а оригиналы фотографий недоступны.

Ян Петровский также отрицает, что фотографировал командира и тело погибшего солдата.

Также оккупант отрицает, что он сказал в пропагандистском видео "Русича", что не будет брать в плен украинских бойцов. Он заявил, что это сказал командир, а не он.

Также адвокат сказал, что работа Петровского заключалась в том, чтобы доставлять раненых в медучреждение.

Специальный прокурор Лиля Лимингоя заявила, что спорным является вопрос о том, является ли Торден заместителем командира группы "Русич" и принимал ли он участие в событиях.

Петровского не выдадут Украине

Суд над неонацистом будет проходить в Финляндии, поскольку подозреваемого не могут экстрадировать в Украину.

Украина требовала от Финляндии экстрадиции оккупанта, но Верховный суд решил, что запрос об экстрадиции не подлежит удовлетворению. Причина — плохие условия украинских тюрем и оценка того, что Петровский не получит справедливого суда в Украине.

Тордена поймали в Финляндии в августе прошлого года, когда пограничная служба опознала его. Он входит в санкционный список ЕС под своим предыдущим именем и ему запрещен въезд в Финляндию.

Его посадили по подозрению в военных преступлениях в декабре прошлого года.

Напомним, что после ареста Петровского в Финляндии в ДШРГ "Русич" заявили, что прекращают выполнение боевых задач, потому что Россия не может защитить своих бойцов.

Также сообщалось, что 25 августа стало известно, что полиция Финляндии арестовала гражданина России Яна Петровского, которого подозревают в совершении террористических актов в городах Донецк и Луганск в период с 2014 по 2015 год