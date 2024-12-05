У Фінляндії прокуратура вимагає довічне ув'язнення замкомандиру ДШРГ "Русич" через розстріл бійців ЗСУ

Неонацист заперечує, що причетний до вбивства і катувань українських військовополонених, а його захист заявляє, що усі фото — підробка.

У Фінляндії триває суд над російським неонацистом Яном Петровським, який брав участь у вбивстві понад 20 українських військових у складі ДШРГ "Русич" на сході України. Прокуратура вимагає для нього довічного ув'язнення, а захист окупанта вибудовує свою лінію на тому, що у слідства немає прямих доказів його вини. Про це пише фінське видання Yle.

Так, в Окружному суді Гельсінкі розпочався позачерговий процес, де на лаві підсудних сидить обвинувачений у воєнних злочинах росіянин Ян Петровськй, який зараз називає себе Воіславом Торденом.

Його звинувачують у п'яти військових злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення.

Адвокат Тордена Хейккі Лампела перед початком суду заявив, що Петровський-Торден заперечуватиме всі звинувачення у воєнних злочинах.

"Він впевнено бере участь у цьому суді. Коли його заслухають, він думає, що тоді звинувачення знімуть", — сказав адвокат.

Неонацист Петровський посміхається в суді

Після того, як прокуратура зачитала обвинувачення, адвокат коротко перерахував пункти, якими окупант виправдовує свою невинність.

У чому звинувачують Яна Петровського

Звинувачення Петровського пов’язані з його діяльністю у складі військового угруповання РФ "Русич", яке воювало проти України на боці РФ на Луганщині. Неонациста вважають причетним до вбивства 22 українських військовослужбовців та пораненні чотирьох 5 вересня 2014 року ця група вбила 22 українських військових і чотирьох важко поранила.

Зазначається, що українські захисники потрапили в полон, бо росіяни скористалися українським прапором і захопили блокпост. Група стріляла зі зброї по українській колоні, а після засідки окупанти застрелили щонайменше чотирьох поранених солдатів.

Згідно з обвинуваченням, будучи заступником командира підрозділу "Русич", Петровський керував підлеглими, а також сам розстрілював українських військових з ручного кулемета.

У цій ситуації 21 військовий загинув одразу і один – пізніше. Четверо бійців вижили.

Згідно з обвинуваченням, неонацист також дозволив своїм підлеглим скалічити небоєздатного українського військового, вирізавши на його обличчі символ ДШРГ "Русич".

Також окупанта звинувачують у знущанні з тіла загиблого українського воїна, на тлі якого він позував на фото, яке поширив у мережі.

Також Петровський, будучи заступником начальника, публікував повідомлення в Інтернеті та соціальних мережах, згідно з якими група під його фактичним керівництвом не проявлятиме милосердя та не братиме полонених.

Докази прокуратури щодо злочинів здебільшого складаються із відео, знятих на місці події. Окупант фотографував і публікував матеріали про свої насильницькі дії та діяльність у відкритих джерелах в Інтернеті.

Як захист Петровського вибудовує свою лінію

За словами захисту, ані Петровський-Торден, ані ДШРГ "Русич" не брали участі в нападі з використанням українського прапора, а організував атаку нібито батальйон "Зоря".

Також адвокат Лампела заявив, що Торден пересувався на місці події з репортером і знімав пропагандистське відео для вербування, а не стріляв у солдатів.

За словами Тордена, у ситуації, свідком якої він був, від вибуху ракети загинули 11 українських військових.

А полонених поранених не розстрілювали, а відправляли до лікарні.

За словами захисту, жодному з поранених українських військових не було вирізано символ "Русича" на щоці, а сам Ян Петровський не брав участі в такій події.

За словами Лампели, у солдата на обличчі на землі був шматок бруду, і з його обличчя не капала кров. Захист також не погоджується з прокурором щодо фото, зробленого на місці злочину, яке, на думку прокурора, принижує загиблого військового.

Лампела сказав, що його підзахисний не робив на знімку нічого такого, що образило б покійного. За словами захисту, фото є загальним виглядом поля бою і на ньому загиблий "зображений маленькою фігуркою на задньому плані".

За словами захисту, фото, опубліковане в Інтернеті, є підробкою, а оригінали фотографій недоступні.

Ян Петровський також заперечує, що фотографував командира і тіло загиблого солдата.

Також окупант заперечує, що він сказав у пропагандистському відео "Русича", що не буде брати в полон українських бійців. Він заявив, що це сказав командир, а не він.

Також адвокат сказав, що робота Петровського заключалася в тому, щоб доправляти поранених до медзакладу.

Спеціальний прокурор Ліля Лімінгоя заявила, що спірним є питання про те, чи Торден є заступником командира групи "Русич" і чи брав він участь у подіях.

Петровського не видадуть Україні

Суд над неонацистом проходитиме у Фінляндії, оскільки підозрюваного не можуть екстрадувати в Україну.

Україна вимагала від Фінляндії екстрадиції окупанта, але Верховний суд вирішив, що запит про екстрадицію не підлягає задоволенню. Причина – погані умови українських в’язниць і оцінка того, що Петровський не отримає справедливого суду в Україні.

Тордена спіймали у Фінляндії в серпні минулого року, коли прикордонна служба впізнала його. Він входить до санкційного списку ЄС під своїм попереднім іменем і йому заборонений в'їзд до Фінляндії.

Його ув'язнили за підозрою у військових злочинах у грудні минулого року.

Нагадаємо, що після арешту Петровського у Фінляндії в ДШРГ "Русич" заявили, що припиняють виконання бойових завдань, бо Росія не може захистити своїх бійців.

Також повідомлялося, що 25 серпня стало відомо, що поліція Фінляндії заарештувала громадянина Росії Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних актів у містах Донецьк і Луганськ у період з 2014 по 2015 рі