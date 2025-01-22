Апти Алаудинов и "изнасилованный" Мильчаков: как "кадыровцы" в РФ покрывают свои преступления против россиян

Кадыров имеет своих людей во всех субъектах и федеральных округах РФ, которые внесудебным способом "решают проблемы" и "заминают дела" связанные с чеченцами.

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Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило от хакеров украинской группы "Кибер Сопротивление" переписку Представительства Главы Чеченской Республики в Уральском Федеральном округе РФ. Анализ содержимого электронного ящика показал, что в РФ действует целая сеть представителей Кадырова, которые помогают "кадыровцам" уклониться от уголовной ответственности за совершенные преступления против россиян. Доказательства этому приведены в статье InformNapalm.

Отмечается, что среди совершенных преступлений — изнасилование, а кадыровские представители внесудебным способом "решают проблемы" и "заминают дела" связанные с чеченцами. Все это поддерживается на уровне Москвы, которую якобы интересует то, чтобы у россиян не было всплеска вражды против кадыровцев и их продолжали бояться, а в отношении других народов в РФ процветает бытовая ксенофобия.

В качестве примера расследователи приводят недавнюю встречу командира специального отряда "Ахмат" генерал-лейтенанта Апти Алаудинова с командиром ДШРГ "Русич" известным неонацистом Алексеем Мильчаковым. На ней они пытались продемонстрировать хорошие взаимоотношения, но как подметили в InformNapalm Мильчаков выглядел на этой встрече "морально (если не физически) изнасилованным". После этой встречи канал ДШРГ "Русич" действительно перестал критиковать кадыровцев и фокусировать внимание на кадыровских преступлениях против россиян.

Представительство главы ЧР в УРФО

Как пишут расследователи, Рамзан Кадыров имеет своих людей во всех субъектах и федеральных округах РФ для "установления дружеских деловых отношений между Чеченской Республикой и субъектами РФ".

Например, в городе Тюмень действует Представительство Главы ЧР в Уральском федеральном округе, которое возглавляет Ильясов Турпал Ахмедович, назначенный на должность указом Кадырова. Главой офиса Турпала Ильясова и администратором почтового ящика представительства является его сын Адам. Офис Турпалова активно печатает и раздает удостоверения своим бесчисленным помощникам, которые дают этим людям дополнительную защиту и "вес" в российской иерархии. Такая "ксива" дает возможность владельцу без лишних сложностей нарушать определенные правила, быть защищенным от привлечения к некоторым видам ответственности.

Суд над сотрудником исправительной колонии"

Например, в 2022 году в городе Курган судили сотрудника исправительной колонии №2 Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Курганской области капитана Амаева Хамзата по обвинению в "насильственных действиях сексуального характера" и "превышении служебных полномочий". В суде речь шла о том, что сотрудник колонии промышлял изнасилованием, пользуясь беспомощным состоянием своих жертв.

Ильясов (глава представительства ЧР в округе) в октябре 2022 года сначала обращался в суд с ходатайством о личном поручительстве в отношении подозреваемого, а в марте 2023 года подал в суд обращение, в котором настаивал переквалифицировать статьи обвинения на такие, по которым Амаев смог бы получить условный срок, или досрочно выйти из тюрьмы.

В своем обращении чиновник бил на то, что подозреваемый ведет трезвый образ жизни, спортсмен, кандидат в мастера спорта по боксу, примерный семьянин, воспитывает двух малолетних детей, что его жена по национальности — русская, работает в системе УФСИН России по Курганской области. Он написал, что ему трудно поверить, что такой порядочный человек мог совершить такое преступление.

"Хотелось также отметить, что ранее Х.Х Амаев работал в ИК-6, где сотрудники УФСИН в его поддержку собрали 87 подписей, что он не мог совершить преступление такого деяния. Из поколения в поколение, от предков к потомкам передается, на постоянной основе, Кодекс Чести Чеченского народа, согласно которому, категорически запрещено унижение, в какой бы форме это не отображалось, чести и достоинства человека, действия нетрадиционного характера по отношению к женщине, а тем более по отношению к мужчине", — говорится в обращении Ильясова.

Расследователи установили еще один подобный случай, где представитель Кадырова пытался "отмазать" от обвинения за нанесение телесных повреждений средней тяжести с невероятно смешным обоснованием:

"К нашему большому сожалению, мы обеспокоены ситуацией, в которую попал Селимханов Тимур, он по натуре добродушный, отзывчивый человек, никогда не имел ни с кем конфликтов, трудолюбивый, старательный, ответственный, оказывает посильную помощь диаспоре. Всегда готов помочь землякам не только словом, но и делом. Участвует в общественной жизни диаспоры на территории УРФО, помогает землякам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, финансово и не только", — написал он.

В письме чиновник отметил, что подозреваемый пользуется уважением земляков и заслуживает снисхождения со стороны суда, учитывая все его положительные стороны личности и что они готовы за него поручиться и просил суд не назначать Селимханову Тимуру Рамазановичу наказание в виде лишения свободы.

Как видно из материалов следствия, в марте прошлого года выходцы из Чечни Иселбек Мамадякипов и Саид Баязитов в буквальном смысле "посадили на бутылку" россиянина Алферова К.А., 16.09.2002 года рождения.

Как пишет в постановлении следователь: "осознавая, что воля Алферова К.А. к сопротивлению подавлена, учитывая применение в отношении него физического насилия, совершили в отношении последнего другие действия сексуального характера, а именно, используя стеклянную бутылку объемом 0,5 литров, заставили Алферова К.А. ввести ее в свое анальное отверстие, чем причинили Алферову К.А., физическую боль и моральные страдания".

Благодаря полученным сообществом InformNapalm документам стало известно, что "кадыровцы" часто совершают преступления против россиян, а для "улаживания" этих вопросов и созданы представительства Кадырова.

Также кадыровцы часто выступают в роли "силовой поддержки" в решении бизнес споров.

История с Мильчаковым

Почта Ильясова раскрыла интересные подробности того, что получит Мильчаков за общение с Алаудиновым — медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой". Это одна из высших наград Чечни.

Как следует из переписок, Ильясову стало известно от земляков, что Мильчакова планируют наградить медалью. Далее, чтобы проверить информацию, Ильясов обратился в профильное министерство, отвечающее за награждение — Министерство Чечни по национальной политике и внешним связям, печати и информации. Там ему недвусмысленно ответили, что да, такой вопрос рассматривается, но намекнули, чтобы не совал нос, куда не надо.

Вероятно, это разозлило Ильясова и он подал официальный запрос в Госдуму — к первому заместителю председателя комитета по вопросам безопасности и противодействия терроризму, своему земляку Адаму Делимханову.

"Мы считаем оскорбительной саму мысль о возможности наградить этого субъекта одной из высших государственных наград Чеченской Республики. Безусловно, после общения с Апти Ароновичем Алаудиновым Мильчаков ограничил свои оскорбительные высказывания в адрес чеченского народа. Однако его фраза "помним и гордимся", опубликованная в контексте годовщины штурма города Грозный, так и осталась без извинений. Безусловно, сейчас не время для выяснения отношений. Всех нас объединяет общее дело — Россия, и мы должны сделать все, что от нас потребуется для сохранения ее в будущем", — говорится в его обращении.

Напоследок он процитировал слова Путина о том, что все патриоты, которые защищают Родину, важны, но, мол, "отложить распри — это одно, а награждать и поощрять человека, который не готов быть мужчиной и извиниться за свои слова — это совсем другое".

Это письмо с призывом вмешаться было отправлено не только Делимханову. Возмущенный Ильясов разослал призыв подавать такие же обращения и другим представителям Кадырова в России, впрочем, его призыв остался без ответа.

Напомним, что "кадыровцы" украли РЭБ у солдат РФ, на который те скидывались, и заставили их извиняться за огласку.