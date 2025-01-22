Апті Алаудінов і "зґвалтований" Мільчаков: як "кадирівці" в РФ покривають свої злочини проти росіян

Кадиров має своїх людей в усіх субʼєктах та федеральних округах РФ, які в позасудовий спосіб "вирішують проблеми" та "заминають справи" повʼязані із чеченцями.

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Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала від хакерів української групи "Кібер Спротив" листування Представництва Голови Чеченської Республіки в Уральському Федеральному окрузі РФ. Аналіз вмісту електронної скриньки показав, що у РФ діє ціла мережа представників Кадирова, які допомагають "кадирівцям" ухилитися від кримінальної відповідальності за скоєні злочини проти росіян. Докази цьому наведені в статті InformNapalm.

Зазначається, що серед скоєних злочинів — зґвалтування, а кадирівські представники в позасудовий спосіб "вирішують проблеми" та "заминають справи" повʼязані із чеченцями. Все це підтримується на рівні Москви, яку нібито цікавить те, щоб у росіян не було сплеску ворожнечі проти кадирівців та їх продовжували боятись, а щодо інших народів у РФ квітне побутова ксенофобія.

Як приклад розслідувачі наводять нещодавну зустріч командира спеціального загону "Ахмат" генерал-лейтенанта Апті Алаудінова із командиром ДШРГ "Русич" відомим неонацистом Алєксєєм Мільчаковим. На ній вони намагалися продемонструвати хороші взаємостосунки, але як підмітили в InformNapalm Мільчаков виглядав на цій зустрічі "морально (якщо не фізично) зґвалтованим". Після цієї зустрічі канал ДШРГ "Русич" і справді перестав критикувати кадирівців та фокусувати увагу на кадирівських злочинах проти росіян.

Представництво голови ЧР в УРФО

Як пишуть розслідувачі, Рамзан Кадиров має своїх людей в усіх субʼєктах та федеральних округах РФ для "встановлення дружніх ділових відносин між Чеченською Республікою та субʼєктами РФ".

Наприклад, в місті Тюмень діє Представництво Голови ЧР в Уральському федеральному окрузі, яке очолює Ільясов Турпал Ахмедович, призначений на посаду указом Кадирова. Головою офісу Турпала Ільясова й адміністратором поштової скриньки представництва є його син Адам. Офіс Турпалова активно друкує та роздає посвідчення своїм незліченним помічникам, які дають цим людям додатковий захист і "вагу" в російській ієрархії. Така "ксіва" дає можливість власнику без зайвих складнощів порушувати певні правила, бути захищеним від притягнення до деяких видів відповідальності.

Суд над співробітником виправної колонії"

Наприклад, у 2022 році в місті Курган суудили співробітника виправної колонії №2 Управління федеральної служби виконання покарань РФ по Курганській області капітана Амаєва Хамзата за звинуваченням у "насильницьких діях сексуального характеру" та "перевищення службових повноважень". У суді йшлося про те, що співробітник колонії промишляв зґвалтуванням, користуючись безпорадним станом своїх жертв.

Ільясов (голова представництва ЧР в окрузі) в жовтні 2022 року спочатку звертався в суд із клопотанням про особисту поруку щодо підозрюваного, а в березні 2023 року подав в суд звернення, в якому наполягав перекваліфікувати статті звинувачення на такі, за яким Амаєв зміг би отримати умовний термін, або достроково вийти із вʼязниці.

У своєму зверненні чиновник бив на те, що підозрюваний веде тверезий спосіб життя, спортсмен, кандидат у майстри спорту з боксу, зразковий сім’янин, виховує двох малолітніх дітей, що його дружина за національністю – росіянка, працює в системі УФСВП Росії по Курганській області. Він написав, що йому важко повірити, що така порядна людина могла скоїти такий злочин.

"Хотілося також зазначити, що раніше Х.Х Амаєв працював у ВК – 6, де співробітники УФСВП на його підтримку зібрали 87 підписів, що він не міг скоїти злочин такого діяння. З покоління в покоління, від предків до нащадків передається, на постійній основі, Кодекс Честі Чеченського народу, згідно з яким, категорично заборонене приниження, в якій би формі це не відображалося, честі та гідності людини, дії нетрадиційного характеру по відношенню до жінки, а тим більше по відношенню до чоловіка", — йдеться у зверненні Ільясова.

Розслідувачі встановили ще один подібний випадок, де представник Кадирова намагався "відмазати" від звинувачення за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості з неймовірно смішним обґрунтуванням:

"На наш превеликий жаль, ми занепокоєні ситуацією, в яку потрапив Селімханов Тимур, він за вдачею добродушна, чуйна людина, ніколи не мав ні з ким конфліктів, працьовитий, старанний, відповідальний, надає посильну допомогу діаспорі. Завжди готовий допомогти землякам не тільки словом, а й ділом. Бере участь у громадському житті діаспори на території УРФО, допомагає землякам, які потрапили в складну життєву ситуацію, фінансово і не тільки", — написав він.

В листі чиновник зазначив, що підозрюваний користується повагою земляків і заслуговує на поблажливість з боку суду, з огляду на всі його позитивні сторони особистості та що вони готові за нього поручитися і просив суд не призначати Селімханову Тимуру Рамазановичу покарання у вигляді позбавлення волі.

Як видно з матеріалів слідства, в березні минулого року вихідці з Чечні Іселбек Мамадякіпов та Саід Баязітов в буквальному сенсі "посадили на пляшку" росіянина Алфьорова К.О., 16.09.2002 року народження.

Як пише в постанові слідчий: "усвідомлюючи, що волю Алфьорова К.О. до опору пригнічено, зважаючи на застосування відносно нього фізичного насильства, вчинили відносно останнього інші дії сексуального характеру, а саме, використовуючи скляну пляшку об’ємом 0,5 літрів, примусили Алфьорова К.О. ввести її у свій анальний отвір, чим заподіяли Алфьорову К.О., фізичний біль та моральні страждання".

Завдяки отриманим спільнотою InformNapalm документів стало відомо, що "кадирівці" часто вчиняють злочини проти росіян, а для "залагодження" цих питань і створені представництва Кадирова.

Також кадирівці часто виступають в ролі "силової підтримки" у вирішенні бізнес суперечок.

Історія з Мільчаковим

Пошта Ільясова розкрила цікаві подробиці того, що отримає Мільчаков за спілкування з Алаудіновим – медаль "За заслуги перед Чеченською Республікою". Це одна з найвищих нагород Чечні.

Як випливає з листувань, Ільясову стало відомо від земляків, що Мільчакова планують нагородити медаллю. Далі, щоб перевірити інформацію, Ільясов звернувся до профільного міністерства, що відповідає за нагородження – Міністерство Чечні з національної політики і зовнішніх звʼязків, друку та інформації. Там йому недвозначно відповіли, що так, таке питання розглядається, але натякнули, щоб не пхав носа, куди не треба.

Ймовірно, це роздратувало Ільясова і він подав офіційний запит в Держдуму – до першого заступника голови комітету з питань безпеки та протидії тероризму, своєму земляку Адаму Делімханову.

"Ми вважаємо образливою саму думку про можливість нагородити цього суб’єкта однією з найвищих державних нагород Чеченської Республіки. Безумовно, після спілкування з Апті Ароновичем Алаудіновим Мільчаков обмежив свої образливі висловлювання на адресу чеченського народу. Проте його фраза "пам’ятаємо і пишаємося", опублікована в контексті річниці штурму міста Грозний, так і залишилася без вибачень. Безумовно, зараз не час для з’ясування стосунків. Усіх нас об’єднує спільна справа – Росія, і ми повинні зробити все, що від нас вимагатиметься для збереження її в майбутньому", — йдеться у його зверненні.

Насамкінець він зацитував слова Путіна про те, що всі патріоти, які захищають Батьківщину, важливі, але, мовляв, "відкласти чвари – це одне, а нагороджувати і заохочувати людину, яка не готова бути чоловіком і вибачитися за свої слова – це зовсім інше".

Цей лист із закликом втрутитися був відправлений не тільки Делімханову. Обурений Ільясов розіслав заклик подавати такі саме звернення й іншим представникам Кадирова в Росії, втім, його заклик залишився без відповіді.

Нагадаємо, що "кадирівці" поцупили РЕБ у солдатів РФ, на який ті скидалися, і змусили їх вибачатися за розголос.