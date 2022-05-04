Хватит на 32 млрд банок Coca-Cola. На морском дне обнаружены огромные отложения сахара

Эксперты выяснили, что морские травы выделяют в почву большое количество сахара, в основном в виде сахарозы.

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Морские травы являются одними из самых эффективных поглотителей углерода на Земле: один квадратный километр может накапливать почти в два раза больше углерода, чем леса на суше, причем в 35 раз быстрее, пишет Earth.com.

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В ходе своего нового исследования группа ученых, возглавляемая Институтом Макса Планка, обнаружила, что морские травы в процессе фотосинтеза также выделяют в свою почву огромное количество сахаров.

В то время как при средней освещенности растения используют большую часть сахаров для собственного метаболизма и роста, при высокой освещенности, например, в полдень или летом, они производят гораздо больше, чем могут использовать, высвобождая излишки в свою ризосферу — прилегающий к корням растений слой почвы.

"По нашим оценкам, во всем мире в ризосфере морских трав находится от 0,6 до 1,3 млн т сахара, в основном в виде сахарозы. Это примерно сопоставимо с количеством сахара в 32 млрд банок Coca-Cola", — рассказал один из авторов исследования Мануэль Либеке.

Зная, что почти все микробы питаются сахарами, доктор Либеке и его коллеги задумались над тем, почему сахароза не потребляется огромной популяцией микроорганизмов из ризосферы морских трав.

"Мы потратили много времени, пытаясь в этом разобраться. Как оказалось, морские травы, как и многие другие растения, выделяют в свои отложения фенольные соединения. Красное вино, кофе и фрукты полны фенолов, и многие люди принимают их в качестве добавок для здоровья. Что менее известно, так это то, что фенольные соединения являются противомикробными препаратами и подавляют метаболизм большинства микроорганизмов", — отметила первый автор исследования Мэгги Согин.

Однако небольшой набор микробов, по-видимому, способен процветать на сахарозе. По словам доктора Согин, эти существа не только способны переваривать сахарозу и разлагать фенольные вещества, но и производить необходимые питательные вещества, такие как азот, которые помогают морской траве расти.

Поскольку луга морских трав являются одними из наиболее уязвимых сред обитания на планете и быстро сокращаются во всех океанах, ученые опасаются, что их исчезновение приведет к выбросу огромного количества углерода в атмосферу, что усугубит глобальное потепление.

"Глядя на то, сколько голубого углерода – то есть углерода, улавливаемого мировым океаном и прибрежными экосистемами, теряется при уничтожении морских водорослей, наше исследование ясно показывает: не только сама морская трава, но и большое количество сахарозы приведет к потере накопленного углерода. Наши расчеты показывают, что если бы сахароза в ризосфере водорослей была разрушена микробами, в атмосферу во всем мире было бы выброшено по меньшей мере 1,54 миллиона тонн углекислого газа", — заключил профессор Либеке.

При исчезновении всех морских трав, по оценке авторов работы, в атмосферу будет выделено не менее 1,5 млн т углекислого газа, полученного при разложении бактериями сахаров.