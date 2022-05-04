Досить на 32 млрд банок Coca-Cola. На морському дні виявлено величезні відкладення цукру

Експерти з'ясували, що морські трави виділяють у ґрунт велику кількість цукру, переважно у вигляді сахарози.

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Морські трави є одними з найефективніших поглиначів вуглецю на Землі: один квадратний кілометр може накопичувати майже вдвічі більше вуглецю, ніж ліс на суші, причому в 35 разів швидше, пише Earth.com.

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У ході свого нового дослідження група вчених, очолювана Інститутом Макса Планка, виявила, що морські трави в процесі фотосинтезу також виділяють у свій ґрунт величезну кількість цукрів.

Тоді як за середньої освітленості рослини використовують більшу частину цукрів для власного метаболізму та росту, за високої освітленості, наприклад, опівдні або влітку, вони виробляють набагато більше, ніж можуть використовувати, вивільняючи надлишки у свою ризосферу — шар ґрунту, що прилягає до коріння рослин.

"За нашими оцінками, в усьому світі в ризосфері морських трав перебуває від 0,6 до 1,3 млн т цукру, переважно у вигляді сахарози. Це приблизно можна порівняти з кількістю цукру в 32 млрд банок Coca-Cola", — розповів один із авторів дослідження Мануель Лібеке.

Знаючи, що багато мікробів харчуються цукрами, лікар Лібеке та його колеги замислилися над тим, чому сахароза не споживається великою популяцією мікроорганізмів з ризосфери морських трав.

"Ми витратили багато часу, намагаючись у цьому розібратися. Як виявилося, морські трави, як і багато інших рослин, виділяють у свої відкладення фенольні сполуки. Червоне вино, кава та фрукти сповнені фенолів, і багато людей приймають їх як добавки для здоров'я. Що менш відомо, так це те, що фенольні сполуки є протимікробними препаратами та пригнічують метаболізм більшості мікроорганізмів", — зазначила перша авторка дослідження Мегі Согін.

Однак невеликий набір мікробів, мабуть, здатний процвітати на сахарозі. За словами доктора Согін, ці істоти не тільки здатні перетравлювати сахарозу та розкладати фенольні речовини, а й виробляти необхідні поживні речовини, такі як азот, які допомагають морській траві рости.

Оскільки луки морських трав є одними з найуразливіших середовищ існування на планеті та швидко скорочуються в усіх океанах, учені побоюються, що їхнє зникнення призведе до викиду величезної кількості вуглецю в атмосферу, що посилить глобальне потепління.

"Дивлячись на те, скільки блакитного вуглецю — тобто вуглецю, що уловлюється світовим океаном і прибережними екосистемами, втрачається при знищенні морських водоростей, наше дослідження ясно показує: не тільки сама морська трава, а й велика кількість сахарози призведе до втрати накопиченого вуглецю. Наші розрахунки показують, що якби сахароза в ризосфері водоростей була зруйнована мікробами, в атмосферу в усьому світі було б викинуто щонайменше 1,54 мільйона тонн вуглекислого газу", — підсумував професор Лібеке.

При зникненні всіх морських трав, за оцінкою авторів роботи, в атмосферу буде виділено не менше 1,5 млн т вуглекислого газу, отриманого при розкладанні бактеріями цукрів.