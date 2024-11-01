Небезпечні ласощі: вживання цукру в дитинстві пов'язали з розвитком низки хвороб

Останні дослідження вчених з'ясували, що обмеження споживання цукру в перші два роки життя може позбавити людину багатьох ускладнень у зрілому віці. Дійти такого висновку їм допоміг експеримент часів Другої світової війни, що виник природно.

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Нове дослідження вчених з'ясувало, що обмеження споживання цукру під час вагітності та в перші два роки життя дитини може значно знизити ймовірність розвитку хронічних захворювань у дорослому віці, підкреслюючи глибокий і довгостроковий вплив харчування на ранньому етапі життя. Таким чином обмеживши споживання всього одного продукту в ранньому віці мільйони дорослих людей можуть знизити ризик розвитку серйозних захворювань, пише University of Southern California.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що в дітей, які в цей критичний період, особливо протягом перших 1000 днів після зачаття, менше вживали цукру, на 35% менший ризик розвитку діабету 2 типу і на 20% менший ризик розвитку гіпертонії. Ці дані свідчать про те, що обмеження цукру, нехай навіть допологове, приносить істотну користь здоров'ю, а тривала дієта з низьким вмістом цукру посилює цей ефект, вважають учені.

У дослідженні використовувалися дані, отримані під час Другої світової війни у Великій Британії в період нормування цукру, що дало змогу провести "природний експеримент". Дослідники з Університету Південної Каліфорнії, Університету Макгілла і Каліфорнійського університету в Берклі вивчили дані з Біобанку Великої Британії, в якому зберігається генетична, медична та життєва інформація, щоб проаналізувати довгострокові результати здоров'я людей, народжених до та після періоду раціонування, що тривав із 1942 по 1953 рік.

Цей унікальний часовий контекст дав змогу дослідникам порівняти стан здоров'я людей, які зазнавали впливу значно відмінних рівнів цукру в ранньому віці, що було б важко повторити в сучасних умовах, де відсутній такий широко розповсюджений дієтичний контроль. Під час нормування споживання цукру становило в середньому близько 8 чайних ложок на день, але після закінчення обмежень воно подвоїлося до 16 чайних ложок. Ефект цієї зміни дозволив дослідникам створити потужний контраст між людьми, народженими під час унормування, і тими, хто був зачатий одразу після нього.

Провідний автор роботи Тадея Гракнер з Університету Південної Каліфорнії підкреслює, наскільки складно оцінити вплив цукру через труднощі, пов'язані з відстеженням структури харчування протягом десятиліть. Цей "природний експеримент" дав змогу їй та її команді провести цілеспрямоване дослідження впливу цукру в ранньому віці та його наслідків для виникнення і лікування захворювань протягом усього життя.

Одним із ключових висновків стало те, що люди з обмеженим впливом цукру протягом перших 1000 днів життя не тільки мали нижчий ризик, а й пізніше хворіли на діабет і гіпертонію, відкладаючи початок цих захворювань на кілька років, порівняно з тими, у кого вплив цукру був вищим у ранньому віці. Результати дослідження перегукуються з поточними дієтичними рекомендаціями, які пропонують мінімальну кількість або повну відсутність доданих цукрів для дітей віком до двох років.

Дослідники підкреслили наслідки цих результатів, наголосивши на економічних та якісних перевагах низького споживання цукру з раннього віку. Фінансові наслідки вже особливо помітні в США, де тільки лікування діабету тягне за собою щорічні медичні витрати в середньому 12 000 доларів на людину. Подібні стратегії ранньої профілактики можуть заощадити мільярди доларів на охорону здоров'я і збільшити тривалість життя за рахунок скорочення числа передчасних діагнозів діабету і супутніх хронічних захворювань, вважають автори.

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