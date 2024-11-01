Опасное лакомство: употребление сахара в детстве связали с развитием ряда болезней

Последние исследования ученых выяснили, что ограничение потребления сахара в первые два года жизни может избавить человека от многих осложнений в зрелом возрасте. Прийти к такому выводу им помог естественно возникший эксперимент времен Второй мировой войны.

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Новое исследование ученых выяснило, что ограничение потребления сахара во время беременности и в первые два года жизни ребенка может значительно снизить вероятность развития хронических заболеваний во взрослом возрасте, подчеркивая глубокое и долгосрочное влияние питания на раннем этапе жизни. Таким образом ограничив потребление всего одного продукта в раннем возрасте миллионы взрослых людей могут снизить риск развития серьезных заболеваний, пишет University of Southern California.

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Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что у детей, которые в этот критический период, особенно в течение первых 1000 дней после зачатия, меньше употребляли сахара, на 35% меньше риск развития диабета 2 типа и на 20% меньше риск развития гипертонии. Эти данные свидетельствуют о том, что ограничение сахара, пусть даже дородовое, приносит существенную пользу здоровью, а длительная диета с низким содержанием сахара усиливает этот эффект, считают ученые.

В исследовании использовались данные, полученные во время Второй мировой войны в Великобритании в период нормирования сахара, что позволило провести "естественный эксперимент". Исследователи из Университета Южной Калифорнии, Университета Макгилла и Калифорнийского университета в Беркли изучили данные из Биобанка Великобритании, в котором хранится генетическая, медицинская и жизненная информация, чтобы проанализировать долгосрочные результаты здоровья людей, родившихся до и после периода рационирования, который длился с 1942 по 1953 год.

Этот уникальный временной контекст позволил исследователям сравнить состояние здоровья людей, подвергавшихся воздействию значительно отличающихся уровней сахара в раннем возрасте, что было бы трудно повторить в современных условиях, где отсутствует такой широко распространенный диетический контроль. Во время нормирования потребление сахара составляло в среднем около 8 чайных ложек в день, но после окончания ограничений оно удвоилось до 16 чайных ложек. Эффект этого изменения позволил исследователям создать мощный контраст между людьми, родившимися во время нормирования, и теми, кто был зачат сразу после него.

Ведущий автор работы Тадея Гракнер из Университета Южной Калифорнии подчеркивает, насколько сложно оценить влияние сахара из-за трудностей, связанных с отслеживанием структуры питания на протяжении десятилетий. Этот "естественный эксперимент" позволил ей и ее команде провести целенаправленное исследование воздействия сахара в раннем возрасте и его последствий для возникновения и лечения заболеваний на протяжении всей жизни.

Одним из ключевых выводов стало то, что люди с ограниченным воздействием сахара в течение первых 1000 дней жизни не только имели более низкий риск, но и позже заболевали диабетом и гипертонией, откладывая начало этих заболеваний на несколько лет по сравнению с теми, у кого воздействие сахара было более высоким в раннем возрасте. Результаты исследования перекликаются с текущими диетическими рекомендациями, которые предлагают минимальное количество или полное отсутствие добавленных сахаров для детей в возрасте до двух лет.

Исследователи подчеркнули последствия этих результатов, отметив экономические и качественные преимущества низкого потребления сахара с раннего возраста. Финансовые последствия уже особенно заметны в США, где только лечение диабета влечет за собой ежегодные медицинские расходы в среднем 12 000 долларов на человека. Подобные стратегии ранней профилактики могут сэкономить миллиарды долларов на здравоохранении и увеличить продолжительность жизни за счет сокращения числа преждевременных диагнозов диабета и сопутствующих хронических заболеваний, считают авторы.

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