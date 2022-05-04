Ученые рассказали, почему животные облизывают своих новорожденных
Люди — одно из немногих млекопитающих, которые инстинктивно не облизывают своих новорожденных. Однако другие животные это делают, и эксперты назвали причины.
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От собак и кошек до оленей и крупного рогатого скота, большинство видов млекопитающих вылизывают свое потомство после рождения, пишет Sciencing.
Но почему коровы лижут телят? Как насчет собак или кошек? Большинство млекопитающих вылизывают своих детенышей по тем же или схожим причинам.
Животные лижут свое потомство по 3 причинам:
Очистка
Основная причина, по которой животные лижут своих детенышей, заключается в общей цели очистки. Это также является важным элементом удаления плаценты (или послед). В некоторых случаях послед может даже блокировать рот или нос детенышей и мешать им правильно дышать. В процессе очистки мать также поедает остатки плаценты, помогающей восстановить важные питательные вещества и энергию, потерянные в процессе родов.
Млекопитающие теплокровны, а это значит, что они могут поддерживать и регулировать температуру своего тела внутренне независимо от окружающей среды. Однако детеныши не могут регулировать температуру своего тела, поэтому переохлаждение способно привести к смерти. Послед также может быстро вызвать у новорожденного озноб, так как он отводит тепло от тела. Облизывая детенышей, мать удаляет послед и помогает согреть свое потомство.
Установление связи
Вылизывание также обеспечивает важную связь между матерью и новорожденным, как это видно на примере коровы и ее теленка. Запах последа и процесс вылизывания теленка сильно воздействуют на материнский инстинкт коровы, выделяя гормоны, которые не дают ей отказаться от своего дитя.
В дополнение к привязанности, которая возникает у матери, облизывание также побуждает новорожденного к привязанности. Облизывание матери помогает привлечь к ней внимание новорожденного, часто побуждая новорожденного начать сосать грудь. Как только детеныши начинают сосать грудь, они быстро восстанавливают энергию, потерянную в процессе родов.
Более того, для некоторых животных, таких как гну и других хищных видов, быстрое восстановление сил после рождения помогает убежать от хищников.
Защита от хищников
Однако стимуляция встать и начать сосать грудь — не единственный способ, которым вылизывание помогает защитить новорожденных от хищников. Матери, вылизывающие своих новорожденных, удаляют последы и чистят своих детенышей, убирая таким образом характерный запах родов. Это помогает хищникам не учуять запах и не напасть на новорожденного.