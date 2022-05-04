Ученые рассказали, почему животные облизывают своих новорожденных

Люди — одно из немногих млекопитающих, которые инстинктивно не облизывают своих новорожденных. Однако другие животные это делают, и эксперты назвали причины.

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От собак и кошек до оленей и крупного рогатого скота, большинство видов млекопитающих вылизывают свое потомство после рождения, пишет Sciencing.

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Но почему коровы лижут телят? Как насчет собак или кошек? Большинство млекопитающих вылизывают своих детенышей по тем же или схожим причинам.

Животные лижут свое потомство по 3 причинам:

Очистка

Основная причина, по которой животные лижут своих детенышей, заключается в общей цели очистки. Это также является важным элементом удаления плаценты (или послед). В некоторых случаях послед может даже блокировать рот или нос детенышей и мешать им правильно дышать. В процессе очистки мать также поедает остатки плаценты, помогающей восстановить важные питательные вещества и энергию, потерянные в процессе родов.

Млекопитающие теплокровны, а это значит, что они могут поддерживать и регулировать температуру своего тела внутренне независимо от окружающей среды. Однако детеныши не могут регулировать температуру своего тела, поэтому переохлаждение способно привести к смерти. Послед также может быстро вызвать у новорожденного озноб, так как он отводит тепло от тела. Облизывая детенышей, мать удаляет послед и помогает согреть свое потомство.

Установление связи

Вылизывание также обеспечивает важную связь между матерью и новорожденным, как это видно на примере коровы и ее теленка. Запах последа и процесс вылизывания теленка сильно воздействуют на материнский инстинкт коровы, выделяя гормоны, которые не дают ей отказаться от своего дитя.

В дополнение к привязанности, которая возникает у матери, облизывание также побуждает новорожденного к привязанности. Облизывание матери помогает привлечь к ней внимание новорожденного, часто побуждая новорожденного начать сосать грудь. Как только детеныши начинают сосать грудь, они быстро восстанавливают энергию, потерянную в процессе родов.

Более того, для некоторых животных, таких как гну и других хищных видов, быстрое восстановление сил после рождения помогает убежать от хищников.

Защита от хищников

Однако стимуляция встать и начать сосать грудь — не единственный способ, которым вылизывание помогает защитить новорожденных от хищников. Матери, вылизывающие своих новорожденных, удаляют последы и чистят своих детенышей, убирая таким образом характерный запах родов. Это помогает хищникам не учуять запах и не напасть на новорожденного.