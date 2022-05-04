Вчені розповіли, чому тварини облизують своїх новонароджених

Люди — одні з небагатьох ссавців, які інстинктивно не облизують своїх новонароджених. Проте інші тварини це роблять, і експерти назвали причини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Від собак і кішок до оленів і великої рогатої худоби більшість видів ссавців вилизують своє потомство після народження, пише Sciencing.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Але чому корови лижуть телят? Як щодо собак чи кішок? Більшість ссавців вилизують своїх дитинчат з тих самих чи схожих причин.

Тварини лижуть своє потомство з трьох причин:

Очищення

Основна причина, через яку тварини лижуть своїх дитинчат, полягає у спільній меті очищення. Це також важливий елемент видалення плаценти (або посліду). В деяких випадках послід може навіть блокувати рот або ніс дитинчат і заважати їм правильно дихати. У процесі очищення мати також поїдає залишки плаценти, що допомагає відновити важливі поживні речовини та енергію, втрачені у процесі пологів.

Ссавці теплокровні, а це означає, що вони можуть підтримувати й регулювати температуру свого тіла внутрішньо незалежно від навколишнього середовища. Однак дитинчата не можуть регулювати температуру свого тіла, тому переохолодження здатне призвести до смерті. Послід також може швидко спричинити в новонародженого озноб, оскільки він відводить тепло від тіла. Облизуючи дитинчат, мати видаляє послід і допомагає зігріти своє потомство.

Встановлення зв'язку

Вилизування також забезпечує важливий зв'язок між матір'ю та новонародженим, як це видно на прикладі корови та її телятка. Запах посліду та процес вилизування телятка сильно впливають на материнський інстинкт корови, виділяючи гормони, які не дають їй відмовитися від своєї дитини.

На додаток до прив'язки, що виникає в матері, облизування також спонукає новонародженого до прив'язки. Облизування матері допомагає привернути увагу новонародженого, часто спонукаючи новонародженого почати смоктати груди. Як тільки дитинчата починають смоктати груди, вони швидко відновлюють енергію, втрачену в процесі пологів.

Щобільше, для деяких тварин, таких як гну та інших хижих видів, швидке відновлення сил після народження допомагає втекти від хижаків.

Захист від хижаків

Проте стимуляція встати й почати смоктати груди — не єдиний спосіб, яким вилизування допомагає захистити немовлят від хижаків. Матері, що вилизують своїх новонароджених, видаляють посліди й чистять своїх дитинчат, прибираючи так характерний запах пологів. Це допомагає хижакам не відчути запах і не напасти на новонародженого.