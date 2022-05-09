Могилы под домами и гипсовые лица усопших: жуткие погребальные обычаи древней Палестины
Город Иерихон, кроме многих археологических особенностей, известен тем, что местные жители тысячи лет назад имели необычные ритуалы погребения умерших.
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Город Иерихон, который считается одним из древнейших непрерывно населяемых городов планеты находится в Палестине, на западном берегу реки Иордан, в 55 км от Иерусалима. Примерно 9 тысяч лет назад местные жители хоронили своих усопших под полом своих домов и создавали из черепов умерших необычные погребальные маски, сообщает Ancient Origins.
На территории Иерихона, археологам удалось раскопать руины более 20 поселений, которые относятся к разным временным периодам. Первое поселение имеет возраст примерно 12 тысяч лет. Считается, что здесь жили представители Натуфийской культуры.
Примерно в 9600 году до нашей эры здесь возникла новая культура, представители которой строили поселения из глины и кирпичей, выращивали злаковые культуры и хоронили своих умерших под полами домов. Также эти древние люди имели и еще один необычный погребальный ритуал.
Странный погребальный обычай жителей древнего Иерихона
Местные жители отделяли голову от тела умерших, удаляли плоть, и покрывали черепа гипсом, чтобы создать очень реалистичные лица или посмертные маски. А вместо глаз вставляли ракушки. Эти маски отличаются у разных умерших, а это может означать, что была попытка воссоздать лицо человека, каким оно было при жизни.
Особенно впечатляет техника выполнения модели лица. Древние жители Иерихона использовали не только гипс для придания нужных черт лица, но и оксид железа, чтобы создать правильный оттенок. Ученые считают, что эти черепа, покрытие гипсом хранились в доме и выставились напоказ вместе с другими черепами.
За время раскопок в Иерихоне археологам удалось обнаружить более 60 гипсовых черепов, большинство из которых относится к периоду между 7 000 г. до н.э. и 6000 г. до н.э. Но есть и черепа, которые датируются 8 000 годом до н.э.
Ученым удалось воссоздать лицо человека, которому принадлежал череп
Но самым известным гипсовым черепом является череп, которому 9,5 тысяч лет, и он хранится в Британском музее. Несколько лет назад специалисты по реконструкции лиц из Музея естественной истории в Лондоне воссоздали лицо человека, которому принадлежал череп из Британского музея.
По словам археологов, большинство гипсовых черепов принадлежали мужчинам, но некоторые принадлежали женщинам и даже детям.
Зачем жители Иерихона создавали гипсовые черепа?
Ученые объясняют создание таких черепов в рамках погребальных ритуалов тем, что древние люди таким образом хотели сохранить память о своих предках и выставляли их напоказ, чтобы поклонятся им. Некоторые ученые считают, что подобная погребальная практика отражала веру древних жителей Иерихона в то, что умершие продолжают жить после смерти, если сохранить их лицо, в прямом смысле этого слова. Другая теория заключается в том, что эти черепа использовались в качестве заменителей умерших, чтобы предотвратить их возвращение из мира мертвых.