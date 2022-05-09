Могилы под домами и гипсовые лица усопших: жуткие погребальные обычаи древней Палестины

Город Иерихон, кроме многих археологических особенностей, известен тем, что местные жители тысячи лет назад имели необычные ритуалы погребения умерших.

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Город Иерихон, который считается одним из древнейших непрерывно населяемых городов планеты находится в Палестине, на западном берегу реки Иордан, в 55 км от Иерусалима. Примерно 9 тысяч лет назад местные жители хоронили своих усопших под полом своих домов и создавали из черепов умерших необычные погребальные маски, сообщает Ancient Origins.

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На территории Иерихона, археологам удалось раскопать руины более 20 поселений, которые относятся к разным временным периодам. Первое поселение имеет возраст примерно 12 тысяч лет. Считается, что здесь жили представители Натуфийской культуры.

[ + – ] На территории Иерихона, археологам удалось раскопать руины более 20 поселений, которые относятся к разным временным периодам. Первое поселение имеет возраст примерно 12 тысяч лет Фото: Ancient Origins

Примерно в 9600 году до нашей эры здесь возникла новая культура, представители которой строили поселения из глины и кирпичей, выращивали злаковые культуры и хоронили своих умерших под полами домов. Также эти древние люди имели и еще один необычный погребальный ритуал.

Странный погребальный обычай жителей древнего Иерихона

Местные жители отделяли голову от тела умерших, удаляли плоть, и покрывали черепа гипсом, чтобы создать очень реалистичные лица или посмертные маски. А вместо глаз вставляли ракушки. Эти маски отличаются у разных умерших, а это может означать, что была попытка воссоздать лицо человека, каким оно было при жизни.

Фото: Ancient Origins

Особенно впечатляет техника выполнения модели лица. Древние жители Иерихона использовали не только гипс для придания нужных черт лица, но и оксид железа, чтобы создать правильный оттенок. Ученые считают, что эти черепа, покрытие гипсом хранились в доме и выставились напоказ вместе с другими черепами.

За время раскопок в Иерихоне археологам удалось обнаружить более 60 гипсовых черепов, большинство из которых относится к периоду между 7 000 г. до н.э. и 6000 г. до н.э. Но есть и черепа, которые датируются 8 000 годом до н.э.

Фото: Ancient Origins

Ученым удалось воссоздать лицо человека, которому принадлежал череп

Но самым известным гипсовым черепом является череп, которому 9,5 тысяч лет, и он хранится в Британском музее. Несколько лет назад специалисты по реконструкции лиц из Музея естественной истории в Лондоне воссоздали лицо человека, которому принадлежал череп из Британского музея.

Фото: Ancient Origins

По словам археологов, большинство гипсовых черепов принадлежали мужчинам, но некоторые принадлежали женщинам и даже детям.

Зачем жители Иерихона создавали гипсовые черепа?

Ученые объясняют создание таких черепов в рамках погребальных ритуалов тем, что древние люди таким образом хотели сохранить память о своих предках и выставляли их напоказ, чтобы поклонятся им. Некоторые ученые считают, что подобная погребальная практика отражала веру древних жителей Иерихона в то, что умершие продолжают жить после смерти, если сохранить их лицо, в прямом смысле этого слова. Другая теория заключается в том, что эти черепа использовались в качестве заменителей умерших, чтобы предотвратить их возвращение из мира мертвых.