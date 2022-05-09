Могили під будинками та гіпсові лиця покійних: моторошні похоронні звичаї стародавньої Палестини

Місто Єрихон, крім багатьох археологічних особливостей, відоме тим, що місцеві жителі тисячі років тому мали незвичайні ритуали поховання померлих.

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Місто Єрихон, яке вважають одним з найдавніших безперервно населених міст планети, знаходиться в Палестині, на західному березі річки Йордан, в 55 км від Єрусалиму. Приблизно 9 тисяч років тому місцеві жителі ховали своїх померлих під підлогою своїх будинків та створювали з черепів померлих незвичайні похоронні маски, повідомляє Ancient Origins.

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На території Єрихону археологам вдалося розкопати руїни понад 20 поселень, що належать до різних часових періодів. Перше поселення віком приблизно 12 тисяч років. Вважають, що тут мешкали представники Натуфійської культури.

[ + – ] На території Єрихону археологам вдалося розкопати руїни понад 20 поселень, що належать до різних часових періодів. Перше поселення віком приблизно 12 тисяч років Фото: Коммод

Приблизно у 9600 році до нашої ери тут виникла нова культура, представники якої будували поселення з глини та цегли, вирощували злакові культури та ховали своїх померлих під підлогами будинків. Також ці давні люди мали ще один незвичайний похоронний ритуал.

Дивний похоронний звичай мешканців стародавнього Єрихону

Місцеві жителі відокремлювали голову від тіла померлих, видаляли тіло, і покривали черепа гіпсом, щоб створити дуже реалістичні лиця або посмертні маски. А замість очей вставляли мушлі. Ці маски відрізняються в різних померлих, а це може означати, що це спроба відтворити обличчя людини, якою вона була за життя.

Фото: Коммод

Особливо вражає техніка виконання моделі обличчя. Стародавні жителі Єрихона використовували не тільки гіпс для надання потрібних рис обличчя, але й оксид заліза, щоб створити правильний відтінок. Вчені вважають, що ці черепи, покриті гіпсом, зберігали в будинку та виставили напоказ разом з іншими черепами.

За час розкопок у Єрихоні археологам вдалося виявити понад 60 гіпсових черепів, більшість з яких належить до періоду між 7000 до н.е. та 6000 р. до н.е. Але є і черепи, які датують 8000 роком до н.е.

Фото: Коммод

Вченим вдалося відтворити обличчя людини, якій належав череп

Але найвідомішим гіпсовим черепом є череп, якому 9,5 тисячі років, і його зберігають у Британському музеї. Кілька років тому фахівці з реконструкції осіб із Музею природної історії в Лондоні відтворили лице людини, якій належав череп із Британського музею.

Фото: Коммод

За словами археологів, більшість гіпсових черепів належали чоловікам, але деякі належали жінкам та навіть дітям.

Навіщо мешканці Єрихону створювали гіпсові черепи?

Вчені пояснюють створення таких черепів у межах похоронних ритуалів тим, що так давні люди хотіли зберегти пам'ять про своїх предків та виставляли їх напоказ, щоби вклонятися їм. Деякі вчені вважають, що така похоронна практика зображала віру стародавніх жителів Єрихона в те, що померлі продовжують жити після смерті, якщо зберегти їхнє лице, у прямому розумінні цього слова. Інша теорія полягає в тому, що ці черепи використовували як замінники померлих, щоб запобігти їхньому поверненню зі світу мертвих.