Трудно повторить сегодня. Археологи ошеломлены инженерным открытием в Петре (фото)

Как отмечают ученые, главная причина по которой процветала Петра — умение полукочевого семитского народа набатеив управлять дефицитным ресурсом воды.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Петра — знаменитый археологический объект, расположенный в пустыне в юго-западной части Иордана и окруженный скалистыми пустынными каньонами и горами, пишет Express.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Когда-то он был оживленным центром политики, культуры и экономики и являлся одним из, если не самым важным древним путевым пунктом региона, на котором останавливались торговцы во время своих путешествий.

Этот район был заселен по меньшей мере с 7 000 года до н.э., а остатки ушедшей эпохи разбросаны по его пыльным равнинам. А когда в Петру в IV веке переселились набатеи — полукочевой семитский народ, город достиг своего полного расцвета. Но что поражает исследователей больше всего, так это водопроводная и дренажная система города.

"Петра процветала благодаря умению набатеив управлять дефицитным ресурсом воды. Набатейская система хранения и орошения была невероятным чудом инженерной мысли, сложной сетью цистерн, плотин и каналов, использующих воду из источников пустыни и 10-саниметровых годовых осадков для поддержания круглогодичного водоснабжения", — рассказали ученые.

[ + – ] В тех местах, где должна была протекать вода, ученые нашли сломанные терракотовые трубы

Петра расположена в климатически неблагоприятном месте. Вырезанный в узком каньоне под названием Эль-Сик, пустынный ландшафт окутывает здания, а температура часто достигает 42°C и более, при этом поблизости нет ни одного источника воды. Но считается, что в период своего расцвета в Петре проживало 30 000 человек, несмотря на то, что местных водных ресурсов было достаточно всего для двух-трех тысяч человек.

Как отметил геолог Томас Парадайз из Университета Арканзаса, в XXI веке нам было бы довольно трудно создать город, который был бы настолько устойчив.

"То, что они смогли изменить ландшафт в соответствии со своими потребностями, свидетельствует о стойкости набатеив и их изобретательности", — добавили ученые.

Система, созданная набатеиями, начинается на вершинах холмов, где десятки резервуаров, расположенных вокруг городского ландшафта, улавливают и хранят каждую каплю зимнего дождя.

На самом высоком месте в долине была размещена цистерна, которая могла собирать воду со всей площади вершины, стекающей в Петру по огромному переплетению каналов. В тех местах, где должна была протекать вода, ученые нашли сломанные терракотовые трубы. Они очень похожи на те же самые терракотовые трубы, которые мы используем по всей планете две тысячи лет спустя.

Исследование системы водоснабжения показало, что она обеспечивала Петру 45 миллионами л воды в день — достаточно для удовлетворения всех бытовых и сельскохозяйственных потребностей города.

Напомним, что ранее в Греции нашли останки готского воина и его согнутый меч. Этот меч был одним из наиболее хорошо сохранившихся орудий и являлся знаком древних языческих ритуалов.