В Греции обнаружили останки готского воина и его согнутый меч (фото)

Одним из наиболее хорошо сохранившихся орудий - согнутый железный меч, являющиеся знаком древних языческих ритуалов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе недавних археологических раскопок в Салониках (Греция) археологи обнаружили в раннехристианской базилике, датируемой V веком, останки готского воина. Мужчина был похоронен вместе с оружием, пишет Greek Reporter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Скелет мужчины, датируемой V веком, был найден в южной части христианской церкви, вдоль которой также были найдены остатки оружия. Одним из наиболее хорошо сохранившихся орудий оказался согнутый железный меч.

[ + – ] Раннехристианская базилика — античная и средневековая постройка (обычно храм) в которой нашли артефакты, была возведена на месте более древнего сооружения IV века

Самой удивительной частью этого открытия является тот факт, что, несмотря на то, что погребение находится в христианской базилике, сложенный меч является знаком древних языческих ритуалов.

"Несмотря на то, что воин принял христианство и римские обычаи того времени, он не забыл о своих готских корней, так как его погребение включало обычай, заложенный в языческих традициях", — отметили ученые.

Раннехристианская базилика и Салоники

Раннехристианская базилика — античная и средневековая постройка (обычно храм) в которой нашли артефакты, была возведена на месте более древнего сооружения IV века.

В этом здании также располагался мозаичный пол, на котором изображен стебель виноградной лозы с птицами на ветвях, включая мифического феникса.

[ + – ] Одним из наиболее хорошо сохранившихся орудий является согнутый железный меч

В свое время Салоники были важным торговым центром, расположенным на Эгнатиевой дороге — римской дороге, соединявшей Византию (позднее Константинополь) с Диррахием (ныне Дуррес в Албании), которая способствовала торговле между Европой и Азией.

Напомним, что ранее в Греции нашли святилище эллинистической эпохи, в котором упоминается город из "Илиады". Внутри здания археологи открыли множество артефактов, включая мраморные скульптуры детских голов, железные гвозди, наконечники стрел и многое другое.