В Греции обнаружили останки готского воина и его согнутый меч (фото)
Одним из наиболее хорошо сохранившихся орудий - согнутый железный меч, являющиеся знаком древних языческих ритуалов.
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В ходе недавних археологических раскопок в Салониках (Греция) археологи обнаружили в раннехристианской базилике, датируемой V веком, останки готского воина. Мужчина был похоронен вместе с оружием, пишет Greek Reporter.
Скелет мужчины, датируемой V веком, был найден в южной части христианской церкви, вдоль которой также были найдены остатки оружия. Одним из наиболее хорошо сохранившихся орудий оказался согнутый железный меч.
Самой удивительной частью этого открытия является тот факт, что, несмотря на то, что погребение находится в христианской базилике, сложенный меч является знаком древних языческих ритуалов.
"Несмотря на то, что воин принял христианство и римские обычаи того времени, он не забыл о своих готских корней, так как его погребение включало обычай, заложенный в языческих традициях", — отметили ученые.
Раннехристианская базилика и Салоники
Раннехристианская базилика — античная и средневековая постройка (обычно храм) в которой нашли артефакты, была возведена на месте более древнего сооружения IV века.
В этом здании также располагался мозаичный пол, на котором изображен стебель виноградной лозы с птицами на ветвях, включая мифического феникса.
В свое время Салоники были важным торговым центром, расположенным на Эгнатиевой дороге — римской дороге, соединявшей Византию (позднее Константинополь) с Диррахием (ныне Дуррес в Албании), которая способствовала торговле между Европой и Азией.
Напомним, что ранее в Греции нашли святилище эллинистической эпохи, в котором упоминается город из "Илиады". Внутри здания археологи открыли множество артефактов, включая мраморные скульптуры детских голов, железные гвозди, наконечники стрел и многое другое.